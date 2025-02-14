شكرا لقرائتكم خبر عن حسبة مين اللى هتطلع صح.. Watch it تطرح بوسترات فردية لأبطال مسلسل حسبة عمري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت منصة Watch it الرقمية لمسلسل حسبة عمري بطولة روجينا، المقرر عرضه على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية فى رمضان 2025، بطرح 8 بوسترات فردية لأبطال العمل وعلقت المنصة على صفحتها على فيس بوك: "يا ترى حسبة مين اللى هتطلع صح، استنوا أبطال مسلسل حسبة عمري فى رمضان 2025".

وتقدم روجينا خلال مسلسل حسبة عمري شخصية "سوسن" والتي يحدث بنيها وبين زوجها خلاف كبير ويطردها من المنزل لتقرر بعد ذلك أن تطالب بحق "الكدّ والسعاية" وأن يكون لها النصف من كل ممتلكات زوجها بعد أن تطلق نفسها منه.

مسلسل حسبة عمري يُعرض فى موسم رمضان 2025، وهو من بطولة روجينا محمد رضوان وعمرو عبد الجليل وعلى الطيب ومحمود البزاوي، وهو من تأليف محمود عز وإخراج مي ممدوح.

يشار إلى أن روجينا قدمت آخر أعمالها مسلسل سر إلهى مكون من 15 حلقة، وعرض لأول مرة فى شهر رمضان الماضى 2024، والعمل من بطولة النجمة روجينا، أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.



روجينا من مسلسل حسبة عمري



عمرو عبد الجليل من مسلسل حسبة عمري



محمد رضوان من مسلسل حسبة عمري



على الطيب من مسلسل حسبة عمري



نادين من مسلسل حسبة عمري



نور قدري من مسلسل حسبة عمري



حسبة عمرى