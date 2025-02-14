شكرا لقرائتكم خبر عن مروة ناجى تغازل مصر فى حفل عيد الحب بأغنية يا أغلى اسم فى الوجود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت الفنانة مروة ناجى ليلة حب استثنائية من خلال حفلها الغنائى الذى أقيم أمس الخميس الموافق 13 يناير، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية تحت رعاية وزارة الثقافة احتفالا بعيد الحب.

وقدمت الفنانة مروة ناجى مزيجا من أغانى زمن الفن الجميل لكبار النجوم وسط حضور جماهيرى مكتمل العدد، لكنها حرصت على توجيه كلمة خاصة للجمهور أولا، حيث قالت "يا مساء الحب والجمال أولا أنا سعيدة وبتشرف إنى موجودة النهارده فى بيتي وسط إخواتى وزمايلي وفرقة عبد الحليم نويرة اللى كان بدايتى منها وطلعت منها وسط كل إخواتى وزمايلي بقيادة المايسترو أحمد عامر".

وتابعت مروة حديثها بـ إحياء الذكرى الخمسين للسيدة أم كلثوم قائلة "إحنا طبعا كان عندنا ذكرى مهمة جدا كلنا كمصريين بنتشرف وبنفتخر بيها مرور 50 سنة على رحيل كوكب الشرق أم كلثوم فيلا نغنى سوا ليها" واستكملت إحياء الذكرى بتقديم أغنيتها الشهيرة ألف ليلة وليلة بالاضافة الى عدد آخر من أغانيها من بينها سيرة الحب وبرضاك وانت عمرى وغيرها من الأغاني ، وقدمت أيضا مزيج من أغاني الزمن الجميل كان من بينهم موعود وجانا الهوى للعندليب عبد الحليم حافظ وسهر الليالي لفيروز وغيرها من الأغاني .

وخلال الحفل خرجت الفنانة مروة ناجى عن جدول أغانيها بمفاجأة الجمهور بتقديم أغنية خاصة لمصر فقدمت أغنية "يا أغلى اسم فى الوجود" مع رفع علم مصر على خشبة المسرح والتى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

