شكرا لقرائتكم خبر عن عمر شرقي على بوستر مسلسل الكابتن للعرض في رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت منصة watch it الإلكترونية لمسلسل الكابتن بطولة النجم أكرم حسني، حيث نشرت بوستر تشويقي لعمر شرقي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معلقة عليه: "دراما وكوميديا هنشوفها مع عمر شرقي في مسلسل الكابتن في رمضان 2025 على WATCHIT".

مسلسل الكابتن مكوّن من 15 حلقة، وتأليف عمرو الدالي، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة k media كريم أبو ذكرى ومن بطولة: أكرم حسني، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبد الوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، ميمى جمال، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى، حسام والى وهو كابتن طيار، يرتكب خطأ غير مقصود أثناء إحدى رحلاته الجوية، ليجد نفسه أمام العديد من المواقف غير المتوقعة.

يكرر أكرم حسني تجربة دراما الـ 15 حلقة للمرة الثانية على التوالي، بعدما خاضها في موسم دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل "بابا جه"، والذى شارك في بطولته: نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوي، محمد أوتاكا، وضيوف الشرف: محمود البزاوي، كريم فهمي، أحمد أمين، محمد الكيلاني. ومن تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي.

وكانت أخر أعمال عمر شرقي مشاركته في مسلسل "بين السطور"، الذي عرض 2024، بطولة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، سلمى أبو ضيف، على الطيب، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، دنيا المصرى، أيمن عزب، عمرو جمال، عمر شرقى، ليلى عز العرب، كريمة منصور، سلوى محمد على، محمد لطفى شاهين، جهاد حسام الدين، محمد الصاوى، عزت زين، انعام الجريتلى، مصطفى سلامة، أحمد أسامة، ومن تأليف ورشة سرد وسيناريو وحوار نجلاء الحدينى، سارة الطوبجى، وفاطمة الزهراء سيف الدين وإخراج وائل فرج.