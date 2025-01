أفضل 10 أفلام أجنبية ينتظرها الجمهور في 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 28 يناير 2025 11:57 صباحاً - ينتظر عشاق السينما العالمية عامًا حافلًا بالإثارة والإبداع مع مجموعة من الأفلام المميزة التي تغطي مختلف الأنواع، من الدراما والجريمة إلى الأبطال الخارقين والرعب والخيال. يعد عام 2025 واعدًا بأعمال ضخمة تجمع بين أسماء لامعة في عالم الإخراج والتمثيل وقصص جذابة ستأسر الجماهير.

سواء كنت من محبي أفلام الأكشن المثيرة أو الدراما العميقة أو حتى الرعب الذي يثير الأدرينالين، ستجد شيئًا يستحق الانتظار في قائمة الأفلام القادمة. إليك نظرة على أبرز 10 أفلام أجنبية من المقرر عرضها في عام 2025، والتي تجذب الأنظار بما تحمله من وعود بمشاهد آسرة وأداءات قوية.

1- The Alto Knights

يواجه النجم روبرت دي نيرو نفسه في دراما سيرة ذاتية عن العصابات بعنوان "The Alto Knights".

عند الحديث عن دراما العصابات "The Alto Knights"، التي كانت تُعرف سابقًا باسم "Wise Guys"، من المستحيل عدم استحضار فيلم مارتن سكورسيزي الشهير "Goodfellas"، حيث لعب روبرت دي نيرو دور جيمي كونواي، الرجل الأنيق المتحدث اللبق، إلى جانب راي ليوتا وجو بيشي. يجتمع دي نيرو مجددًا مع كاتب السيناريو نيكولاس بيليجي في هذا الفيلم الجديد، حيث يؤدي دي نيرو دورين مزدوجين لرؤساء عصابات متناحرين.

فيتو جينوفيزي وفرانك كوستيلو، ثنائي من الأمريكيين الإيطاليين الذين قاد كل منهما عائلة جريمة منفصلة في منتصف القرن العشرين. حاول جينوفيزي اغتيال كوستيلو في عام 1957، إلا أن كوستيلو اعتزل العمل في عالم الجريمة المنظمة.

الفيلم يعد من أبرز أفلام هولييود المرتقبة خلال العام، من المنتظر عرضه في دور السينما حول العالم خلال النصف الثاني من شهر مارس 2025.

2- Companion

أطلقت شركة وارنر براذرز الإعلان الرسمي الكامل لفيلم الرعب والرومانسية المرتقب "Companion".

الفيلم من تأليف وإخراج درو هانكوك، ويضم طاقمًا مميزًا يشمل صوفي تاتشر، جاك كويد، لوكاس غايج، ميغان سوري، هارفي غيلين، وروبرت فريند.

يتولى إنتاج الفيلم صانعو فيلم "Barbarian": رافاييل مارغوليس، جاي دي لايفشيتز، زاك كريغر، وروي لي، بينما يتولى الإنتاج التنفيذي كل من ترايسي روزنبلوم وجيمي باكنر.

سيُعرض فيلم "Companion" في دور السينما بالمملكة المتحدة يوم 31 يناير 2025.

3- Flight Risk

فيلم "Flight Risk" هو فيلم إثارة وحركة أمريكي مرتقب من إخراج ميل جيبسون وتأليف جارد روزنبرغ, ويشارك في بطولته كل من مارك والبيرغ، توفر غريس، وميشيل دوكري.

خلال الأحداث يقوم طيار بنقل حارس جوي يرافق أحد الفارين إلى المحكمة. وأثناء عبورهم برية ألاسكا الشاسعة، تتصاعد التوترات ويُختبر مستوى الثقة، حيث لا يبدو أن جميع الركاب على متن الطائرة هم ما يدّعون أنهم عليه.

من المقرر عرض فيلم "Flight Risk" في دور السينما بالولايات المتحدة من إنتاج شركة Lionsgate بتاريخ 24 يناير 2025.

4- Den of Thieves: Pantera

Den of Thieves 2: Pantera (المعروض على الشاشة بعنوان Den of Thieves: Pantera) هو فيلم سرقة أمريكي صدر في عام 2025، ويُعد تكملة لفيلم Den of Thieves الذي صدر عام 2018. يعود كل من جيرارد باتلر وأوشيا جاكسون جونيور لأداء أدوارهما من الفيلم الأول، بينما يعود المخرج وكاتب السيناريو كريستيان جوديجاست لتولي مهام الإخراج والكتابة.

مستوحى من عملية سرقة الألماس الشهيرة في أنتويرب عام 2003، تدور أحداث الفيلم حول شريف من إدارة شرطة مقاطعة لوس أنجلوس (LASD) يتتبع لصًا مشتبهًا به إلى أوروبا، محاولًا التعاون معه لتنفيذ عملية سرقة.

أصدرت شركة Lionsgate الفيلم في دور السينما بالولايات المتحدة في 10 يناير 2025، وتلقى الفيلم مراجعات متباينة.

5- Snow White

Snow White، المعروف أيضًا بـ Disney's Snow White، هو فيلم موسيقي خيالي أمريكي مرتقب من إخراج مارك ويب، مع سيناريو من كتابة جريتا جيرويج وإيرين كريسايدا ويلسون. يُنتج الفيلم بواسطة Walt Disney Pictures وMarc Platt Productions، ويعد إعادة تصوير حية لفيلم الرسوم المتحركة الشهير Snow White and the Seven Dwarfs الذي أنتجته ديزني عام 1937، والذي استند بدوره إلى الحكاية الخيالية "سنو وايت" التي نشرها الأخوان غريم عام 1812. يضم طاقم العمل كلًا من راشيل زيجلر، أندرو بيرناب، وجال جادوت.

من المقرر عرض Snow White في دور السينما في الولايات المتحدة بواسطة Walt Disney Studios Motion Pictures بتاريخ 21 مارس 2025.

6- Mission: Impossible - The Final Reckoning

Mission: Impossible – The Final Reckoning هو فيلم تجسس وحركة أمريكي مرتقب من إخراج كريستوفر ماكويري، الذي شارك في كتابة السيناريو مع إريك جندرسن. يُعد الفيلم الجزء الثامن في سلسلة أفلام Mission: Impossible والتكملة المباشرة لفيلم Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One (2023). يعود توم كروز إلى دور العميل إيثان هانت، إلى جانب نجوم السلسلة مثل هايلي أتويل، فينج رامز، سايمون بيج، فانيسا كيربي، أنجيلا باسيت، ورولف ساكسون.

كان الفيلم يحمل سابقًا اسم Mission: Impossible – Dead Reckoning Part Two، لكن تم تغيير العنوان في أكتوبر 2023، مع الإعلان عن العنوان الجديد في نوفمبر 2024. بميزانية تقدر بـ 400 مليون دولار، يُعتبر الفيلم واحدًا من أغلى الأفلام في تاريخ السينما.

من المقرر عرض فيلم The Final Reckoning في دور السينما في الولايات المتحدة بتاريخ 23 مايو 2025، بواسطة Paramount Pictures.

7- Captain America: Brave New World

Captain America: Brave New World هو فيلم أبطال خارقين أمريكي مرتقب، يستند إلى قصص Marvel Comics ويُبرز شخصية سام ويلسون / كابتن أمريكا. الفيلم من إنتاج Marvel Studios وتوزيع Walt Disney Studios Motion Pictures، ويُعد الجزء الرابع من سلسلة أفلام Captain America، واستكمالاً للمسلسل المصغر The Falcon and the Winter Soldier (2021)، وهو الفيلم الخامس والثلاثون ضمن عالم مارفل السينمائي (MCU). الفيلم من إخراج جوليوس أونا وسيناريو من كتابة روب إدواردز وفريق عمل يضم مالكوم سبيلمان، دالان موسون، أونا، وبيتر غلانز. يشارك في بطولته أنتوني ماكي بدور سام ويلسون / كابتن أمريكا، إلى جانب داني راميريز، شيرا هاس، كارل لومبلي، إكوشا روكيمور، يوهانس هاوكور يوهانسون، جيانكارلو إسبوزيتو، تيم بليك نيلسون، وهاريسون فورد.

تدور أحداث الفيلم حول سام ويلسون الذي يجد نفسه في قلب أزمة دولية بعد انتخاب ثاديوس روس كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتعين عليه مواجهة الأعداء الحقيقيين وراء تلك الأزمة.

من المقرر عرض فيلم Captain America: Brave New World في الولايات المتحدة بتاريخ 14 فبراير 2025، كجزء من المرحلة الخامسة من عالم مارفل السينمائي.

8- Superman

Superman هو فيلم أبطال خارقين أمريكي مرتقب يستند إلى الشخصية الشهيرة من DC Comics. يُنتج الفيلم بواسطة DC Studios وسيُوزع بواسطة Warner Bros. Pictures، ويُعد أول فيلم ضمن عالم DC Universe (DCU) وإعادة إطلاق لسلسلة أفلام Superman. الفيلم من كتابة وإخراج جيمس غان، ويقوم ببطولته ديفيد كورينسويت في دور كلارك كينت / سوبرمان، إلى جانب رايتشل بروسناهان، نيكولاس هولت، إيدي غاثيجي، أنتوني كاريجان، ناثان فيليون، إيزابيلا ميرسيد، سكايلا جيسوندو، سارا سامبايو، ماريا غابرييلا دي فاريا، ويندل بيرس، آلان توديك، برويت تايلور فينس، ونيفا هاول.

تتناول أحداث الفيلم رحلة كلارك كينت / سوبرمان في التوفيق بين إرثه الكريبتوني وأسرته البشرية بالتبني في مدينة سمولفيل، كانساس.

من المقرر عرض فيلم Superman في دور السينما بالولايات المتحدة بتاريخ 11 يوليو 2025. ويُعد الفيلم الأول من الفصل الأول لعالم DCU بعنوان Gods and Monsters.

9- In the Lost Lands

In the Lost Lands هو فيلم خيالي ملحمي مرتقب من إخراج بول دبليو. إس. أندرسون، مع سيناريو من كتابة كونستانتين فيرنر، مستند إلى قصة قصيرة تحمل نفس الاسم للكاتب جورج ر. ر. مارتن. يشارك في بطولته ميلا جوفوفيتش بدور ساحرة وديف باتيستا بدور صياد، حيث ينطلقان معًا في رحلة عبر أراضٍ خطيرة للعثور على قطعة أثرية لصالح الملكة. من المقرر عرض الفيلم في الولايات المتحدة بتاريخ 7 مارس 2025.

تدور أحداث الفيلم حول ملكة يائسة تسعى لتحقيق السعادة في الحب، فتأخذ خطوة جريئة بإرسال الساحرة القوية والمخيفة غراي أليس إلى أراضي "Lost Lands" للحصول على هدية سحرية تمكنها من التحول إلى مستذئب. ترافقها في هذه المهمة المحفوفة بالمخاطر الصياد الغامض بويس، الذي يدعمها في مواجهة المخلوقات المظلمة والأعداء الذين لا يرحمون. بينما تجوب غراي أليس هذا العالم المليء بالغموض والخطر، تدرك أن كل أمنية تحققها تحمل عواقب لا يمكن تصورها.

10 - 28 Years Later

28 Years Later هو فيلم رعب ما بعد الكارثة المرتقب من إخراج وإنتاج داني بويل وكتابة أليكس غارلاند. يُعد الفيلم الجزء الثالث من سلسلة 28 Days Later، بعد فيلمي 28 Days Later (2002) و28 Weeks Later (2007). يشارك في بطولته جودي كومر، آرون تايلور-جونسون، وراف فاينز. يُمثل الفيلم عودة كل من بويل، غارلاند، ومدير التصوير أنتوني دود مانتل، الذين عملوا معًا على الفيلم الأصلي 28 Days Later، كما يشغل نجم الفيلم الأصلي كيليان ميرفي منصب المنتج التنفيذي.

من المقرر عرض الفيلم في المملكة المتحدة والولايات المتحدة بواسطة Sony Pictures Releasing بتاريخ 20 يونيو 2025. تم تصوير الفيلم باستخدام هواتف iPhone جنبًا إلى جنب مع جزء آخر بعنوان 28 Years Later: The Bone Temple، الذي أخرجته نيا داكوستا، وكتبه غارلاند، وأنتجه بويل.

أحداث الفيلم تتناول ما حدث بعد أن مرّ ما يقرب من ثلاثة عقود على هروب فيروس الغضب من مختبر أبحاث طبي، وفي ظل فرض حجر صحي قاسٍ، وجد البعض طرقًا للبقاء على قيد الحياة وسط المصابين. تعيش إحدى مجموعات الناجين على جزيرة صغيرة متصلة بالبر الرئيسي عبر طريق وحيد محمي بشدة. عندما يغادر أحد أفراد المجموعة الجزيرة في مهمة إلى قلب البر الرئيسي المظلم، يكتشف أسرارًا وعجائب ورعبًا عن العالم الخارجي.

تابعي أيضاً: أكثر 10 أفلام أجنبية تحقيقًا للإيرادات في 2024

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».