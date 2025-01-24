شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم 6 أيام يتخطى 6 ونصف مليون جنيه إيرادات خلال 9 أيام عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم 6 أيام بطولة أحمد مالك، أمس الخميس إيرادات بلغت مليونًا و109 آلاف و746 جنيهًا في السينمات المختلفة، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال 9 أيام عرض 6 ملايين و508 آلاف و497 جنيهًا.

أبطال وقصة فيلم 6 أيام

فيلم 6 أيام من بطولة أحمد مالك وآية سماحة ومن تأليف وائل حمدي ومن إخراج كريم شعبان، وتدور أحداث فيلم 6 أيام حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروف قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددًا وقد اتخذ كل منهما مسارًا مختلفًا في حياته عن الآخر، فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا سويًا أم لا؟ دراما رومانسية عن الحب والصداقة والحياة، تحاول الإجابة عن سؤال: هل تتغير المشاعر مع تغيرنا ونضجنا بمرور السنين؟

وفي سياق آخر يواصل أحمد مالك تصوير مسلسل "أولاد الشمس" الذي يجمعه بالفنان طه دسوقى ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2025، والمسلسل فكرة أحمد مالك وإخراج شادى عبد السلامة وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

أخر أعمال أحمد مالك في السينما

أحمد مالك قدم آخر أعماله في السينما فيلم "كيرة والجن" المستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد وشارك في بطولته إلى جانب بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، على قاسم، رزان جمال، هدى المفتى، لارا إسكندر، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، وضيوف الشرف كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، روبى، رشدى الشامى.



فيلم 6 أيام