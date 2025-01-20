Joy Awards 2025.. نهى نبيل لـ الخليج 365 جوائز صناع الترفيه لا تقل أهمية عن كان وفينيسا

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 يناير 2025 11:53 صباحاً - عبَّرت نهى نبيل المدونة الشهيرة عن سعادتها بالحضور لأول مرة لجائزة صناع الترفيه Joy Awards 2025، وقالت لسيدتي: "اعتدت على الدعوات التي تصلني لحضور مهرجانات وفعاليات عالمية كثيرة سواء في كان وفينيسا، ومن خلال حضوري مثل هذه الأحداث الجميلة، والمهم أرى أن Joy Awards لا يقل أهميه عنها أبداً من جمال، فاليوم نحضر حدثاً عالمياً بالرياض وفخورة بالمملكة العربية ورؤيتها الجميلة، وسعيدة بتواجدي اليوم، وقمت بالتفاعل وصَوتُ لكثير من الزملاء والزميلات المرشحين، وسعيدة بتواجدي وجميع من سيفوز سنشاركه فرحته".

نهى نبيل في سطور

نهى نبيل درست الهندسة الكيميائية في جامعة الكويت، والتحقت بالعمل الإعلامي مقدمة برامج للأطفال في إذاعة وتلفزيون دولة الكويت بعمر تسعة أعوام، ورُشِّحت للفوز بلقب أفضل مقدمة برامج بمهرجان القاهرة وهي في الـ17 من عمرها.

تُعدُّ من أهم الشخصيات في مجال التواصل الاجتماعي وأكثرهم تأثيراً في الكويت، وشاركت في عديدٍ من الأمسيات الشعرية بوصفها شاعرةً نبطيةً، منها أمسياتٌ في مهرجان خريف صلالة، مهرجان أيام البحرين، مهرجان هلا فبراير، ومهرجان صيف دبي.

قدَّمت كذلك عديداً من البرامج الشبابية والحوارية والمنوَّعة على قنوات الكويت، والرأي، وروتانا، وأبوظبي، ودبي، والوطن، إلى جانب برنامج "شاعر الراية"، وهو برنامج مسابقات شعرٍ شعبي، تنظمه هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، ويهدف لدعم الأدب والشعر واكتشاف المواهب، ويقدمه سعيد بن مانع ونهى نبيل.

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