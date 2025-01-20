عبدالله الطليحي من حفل 2025 Joy Awards: وصلتني دعوة جميلة لأول مرة للاحتفاء بالفن والفنانين

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 يناير 2025 11:53 صباحاً - أثناء تواجده بحفل صناع الترفيه Joy Awards، كشف الفنان والإعلامي عبدالله الطليحي عن حضوره لهذه المناسبة للمرة الأولى قائلاً لسيدتي: "وصلتني دعوة للمرة الأولى وسعيد بالحضور، أعجبني جداً التنظيم الذي يُعد مميزاً في الاستقبال، وحرصت على الحضور وشيء يشرفني أن أكون مع زملائي من الخليج والوطن العربي، وحتى أنحاء العالم".

وعن جديده القادم من الأعمال قال الفنان عبدالله الطليحي: "انتهيت مؤخراً من عملين سيتم عرضهما في الموسم الرمضاني، الأول مسلسل بعنوان "حتى مطلع الحب"، والآخر مسلسل "الطبعة" تراثي مع نخبة من نجوم الفن الخليجي".

مسلسل "حتى مطلع الحب"

"حتى مطلع الحب" مسلسل من تأليف مريم الزعابي، ومن إخراج سامي العلمي، ومن بطولة الفنان جاسم النبهان، ليلى السلمان، عبدالله الطليحي، شيماء سبت، عبدالله التركماني، شيلا سبت، غادة الزدجالي، طارق النفيسي، طارق الحربي، علياء الشمري، لبنى عبدالعزيز، مهند بخيت، سعود العنزي بالإضافة إلى آخرين.

مسلسل "الطبعة"

"الطبعة" هو مسلسل تراثي من ﺇﺧﺮاﺝ محمد عبدالعزيز الطوالة، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ مشاري حمود العميري، ومن بطولة نخبة من نجوم الدراما في الخليج، ومن أبرزهم الفنان غازي حسين، محمد العجيمي، عبير الجندي، أحمد مساعد، عبدالله ملك، عبدالله الطليحي، ياسة، نواف الفجي، يوسف الدامغ، بلال الشامي، نوف العبدالله، عادل الضويحي، علي الصالح، وصالح البلام.

ويروي العمل تاريخ الكويت، وتحديداً سنة الطبعة وهي الكارثة التي حلت بالمجتمع الكويتي في عام 1871، حيث هبت عاصفة بحرية على سفن البحارة الكويتيين أثناء رحلاتهم التجارية في بحر العرب، ونتج عن ذلك فقدان مئات الأرواح ودمار كبير للجميع، والعمل أيضاً يسلط الضوء على يوميات البحارة بالكويت، وكيف كانوا يتعرضون للمخاطر والصعوبات، وكيف أن أهالي البحارة فقدوا معيلهم من خلال رحلاتهم البحرية، وكيف صمد وكافح البحارة الكويتيون.

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