joy awards 2025 .. نيقولا معوض يكشف لـ الخليج 365 عن أسماء النجوم الذين صوّت لهم

نيقولا معوض يكشف عن أسماء الفنانين الذين صوّت لهم

حفل joy awards

نيقولا معوض يخوض تجربة سينمائية بالروسي

عمل درامي منتظر لـ نيقولا معوض

نيقولا معوض حاضر في دراما رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 يناير 2025 11:55 مساءً - التقت كاميرا "الخليج 365" على السجادة الخزامية مع النجم اللبناني، والذي عبّر عن سعادته وانبهاره بحفل توزيع، كما كشف عن أسماء النجوم الذين صوّت لهم.عبرعن سعادته وانبهاره بحفل توزيع جوائز joy awards 2025 حيث قال: "سعيد جدًا بوجودي في حفل توزيع جوائز الجوي أوردز، ومنبهر جدًا بكل ما أشاهده سواء التحضيرات أو الحضور، ومبسوط جدًا بتواجدي هنا".كما كشف معوض عن أسماء النجوم الذين صوّت لهم قائلًا : "صوّتّ وكلهم أصحابي وبحبهم، فأنا صوّتّ لسامر إسماعيل لأني أحبه جدًا كشخص وكممثل وصوّتّ لنور علي وياسمين صبري".وعن أعماله المقبلة قال نيقولا معوض: "أصوّر الآن مسلسل "الأميرة" وهو مسلسل مصري يعرض في المارثون الرمضاني المقبل مع ياسمين صبري ونخبة من النجوم المصريين، وأنا سعيد بهذه التجربة".أطلعوا على من بعد التركي.. نيقولا معوّض بالروسي في تجربة سينمائية جديدةجوائز صناع الترفيه، هو أضخم حفل يحتفي بصناع الترفيه في العالم العربي في مجال الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة، ويُقام الحفل ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث يرشَّح فيه أفضل الفنانين والفنانات في مختلف المجالات، ضمن ثلاث عشرة جائزة. ويجمع ألمع النجوم والمشاهير في مكان واحد، ويتضمن عروضاً ومراسم متنوعة.ويشارك في الحفل كوكبة كبيرة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صنّاع الترفيه والمحتوى الإعلامي والفاعلين في هذا القطاع.بعد غنائه باللغة التركية، كشف النجم اللبنانيعن استعداده لخوض تجربة سينمائية جديدة يتحدث خلالها باللغة الروسية، ويشاركه في العمل نجم روسي شهير، حيث قال لموقع " et بالعربي"، عن دخوله تجربة سينمائية جديدة يتحدث خلالها باللغة الروسية، حيث قال : "صورت فيلماً روسياً، أجسد فيه شخصية شاب سوري، كان يدرس بروسيا ويتحدث اللغة الروسية".مضيفًا : "وقد أحببت هذه التجربة كثيرًا، لأن أول شيء قد تعلمت لغة جديدة، وعندي مشاهد كثيرة بالفيلم، حيث أجسد 80 % من المشاهد باللغة الروسية، و 20% بالسوري مش العكس، وذلك العمل مع ممثل روسي حبيت شغله وأحببته كثيرًا وفريق عمل كله روسي، وأنا أحببت التجربة كثيرًا".وأكمل نيقولا معوض: " أنا بحب اللغات كثيرًا، أنا لما خلصت مدرسة أهلي سألوني ماذا سوف أدرس بالجامعة، قولت لهم لا أريد عمل أي شي غير دراسة لغات، يعني بحب اللغات من وأنا صغير في السن وعندي سهولة في تعلمها وبتفيدني كثيرًا كممثل".كما كشف عن سبب ظهوره مع النجمة التركية أيلين ييليز، وهو تعاونهما في كليب غنائي يحمل اسم يحمل اسم "Uykuma Bir Kala (Just Before I Fall Asleep)"، وفيه يغني معوض باللغة التركية لأول مرة، وشارك نيقولا معوض محبيه ومتابعيه عبر صفحته على انستغرام مقطع فيديو من هذا الكليب الغنائي ، معلقاً " تجربتي الأولى في الغناء، باللغة التركية".فيديو كليب Just Before I Fall Asleep من إنتاج Ada Music وإخراج رواد ضو، وقد تم تصويره في لبنان خلال يومين مطلع شهر سبتمبر الماضي.على جانب آخر انتهى النجم نيقولا معوض من تصوير دوره في النسخة العربية من المسلسل التركي "امرأة" الذي يقوم ببطولته بالمشاركة مع الفنانة، ويحكي المسلسل قصة امرأة تقع في حب رجل وتتزوجه وتنجب منه طفلين، لكن فجأة يختفي الزوج في ظروف غامضة، فتنقلب حياتها رأساً على عقب، قبل أن يعود الزوج للظهور لاحقاً، وتنكشف الكثير من الأسرار والتفاصيل حول أسباب اختفائه بهذه الطريقة.كما انتهى من تصوير دوره في مسلسل أجنبي جديد تم تصويره بالكامل في الإمارات العربية سوف يعلن عن تفاصيله قريبًا.ومؤخرًا قام نيقولا معوض بتقديم الحلقة الاستثنائية "كلام رجال" من برنامج كلام نواعم بالمشاركة معوسامر إسماعيل وناصر الدوسري.التحق الفنان اللبناني نيقولا معوض بأسرة عمل مسلسل "الأميرة – ضل الحيطة" وذلك لتقديم دور البطولة أمام الفنانةمسلسل "الأميرة - ضل الحيطة" مأخوذ عن قصة حقيقية، ويكتب له السيناريو والحوار محمد سيد بشير، ويخرجه إبراهيم فخر، وبشارك في بطولته عدد آخر من النجوم وهم أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، ثراء جبيل، عابد عناني وغفران محمد.

