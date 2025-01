شكرا لقرائتكم خبر عن مش باق منه غير شوية طوب.. منزل مطربة My Name Is Jhené ضاع فى حرائق الغابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض منزل النجمة العالمية جيني أيكو، إلى حريق ضخم أدى إلى دماره بالكامل إثر الحرائق التي استحوذت على قطاع ضخم في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، حيث انضمت النجمة البالغة من العمر 36 عامًا إلى قائمة النجوم الذين أتلف منازلهم بسبب تلك الحرائق. وبحسب تقرير نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن النجمة العالمية عادت إلى منزلها أمس لتجده تحول إلى رماد بالكامل بعد احتراقه في حريق لوس أنجلوس، حيث كشفت "أيكو" عن التأثير المدمر لحرائق لوس أنجلوس المستمرة خلال عطلة نهاية الأسبوع، ونشرت عبر حسابها الشخصي صورًا للمنزل الذي أحترق بالكامل في حي باسيفيك باليساديس في لوس أنجلوس. وظهر في الصور التي نشرتها "أيكو" عبر حسابها التهمد الكامل للمنزل حيث لم يتبق سوى القليل منه باستثناء بعض الجدران المصنوعة من الطوب وسيارة محترقة ووحدة تكييف، وعلقت على الفيديو قائلة: "حلمي بالمنزل الدافئ"، وأضافت: "لقد صمد هذا الطوب على الرغم من ذلك".

حريق منزل جيني

جانب من الحريق

حريق المنزل وحتى صباح اليوم الاثنين، بلغ عدد الوفيات الناتجة عن الحرائق 24 وفاة، وقد تم إجلاء نحو 300 ألف آخرين ممن تعرضت منشآتهم للحرق أو اقتربت منها النيران، بحسب وكالة أسوشيتد برس. وانتشرت حرائق الغابات فى لوس أنجلوس بسرعة عبر مساحات شاسعة بالمدينة والمناطق المحيطة بها، وبسبب الظروف الجافة ودرجات الحرارة المرتفعة والرياح القوية -التي تجاوزت سرعتها 150 كلم في الساعة- أتت الحرائق على آلاف الدونمات في غضون أيام قليلة. وعلى الرغم من عمل فرق الطوارئ المستمر وتدخل طواقم الدفاع المدني التابعة لولايات مجاورة لاحتواء الحرائق، فإن حجم الكارثة طغى على الموارد المتاحة.

