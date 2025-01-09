  طرح البوستر التشويقي لفيلم لأول مرة لـ تارا عماد وعمر الشناوي

تارا عماد وعمر الشناوي يتصدران بوستر فيلم لأول مرة

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 يناير 2025 05:58 مساءً - "" من الأفلام المنتظر طرحها بدور السينما خلال شهر يناير الجاري، ومن المقرر أن يشهد عرضه الأول خلال فعاليات الدورة الـ 14 منوالتي تنطلق فعالياتها مساء اليوم الخميس وتستمر حتى يوم 14 يناير، إذ يشارك الفيلم في المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة.وطرحت الشركة المنتجة للعمل " هوليوود فيلم" البوستر التشويقي للفيلم عبر صفحتها على " انستغرام" والذي تصدرته النجمة تارا عماد والفنان عمر الشناوي ، مرفقاً به تعليقاً مشوقاً " حاجات كتير ممكن تحصل لأول مرة وتغير حياتنا للأبد، البوستر التشويقي لفيلم لأول مرة قريباً في السينمات في مصر".ويشارك في بطولة فيلم " لأول مرة " الذي تدور قصته في إطار رومانسي اجتماعي عدد آخر من النجوم وهم نبيل عيسى ورانيا منصور، وعايدة رياض، وفيدرا، ومن إنتاج رأفت توماس (شركة هوليوود فيلم)، ومن تأليف محمد عبد القادر، وإخراج جون إكرام في ثاني تعاون لهما بعد فيلم كاملة (2022).

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آخر الأعمال الفنية لـ تارا عماد وعمر الشناوي

وتواجدت الفنانة تارا عماد في الدورة الـ 45 والسابقة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي من خلال فيلم "آخر ليالي الصيف" من إخراج فاطمة ياسر، وتم عرضه ضمن قسم "بانوراما مصرية".

وتدور أحداث الفيلم حول 3 بنات خالات وهن: "فرح"، "رنا"، و"ليل"، يعدن بعد عامين من وفاة جدهن لتوديع منزل طفولتهن في الأردن قبل بيعه، ولكن تخفي "فرح" عنهما هذا السر، ويشارك في بطولة الفيلم، كل من شهد الشاطر وفرح أبو غطاس، فيما تشارك تارا عماد أيضاً في العمل كأحد المنتجين المنفذين.

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بينما كانت آخر المشاركات الدرامية للفنان عمر الشناوي في موسم الأوف سيزون من خلال مسلسل "الوصفة السحرية". ودارت أحداثه خلال إطار إجتماعي حيث يستعرض المسلسل المشكلات الزوجية التي تواجه الأزواج فى بداية حياتهم، وكيفية التغلب عليها ومحاربة الملل والأزمات المتتالية التي تنشأ عن اختلاف شخصياتهم، من خلال قصص متعددة لأبطال العمل.

وشارك في بطولة المسلسل شيري عادل، إسلام جمال، هيدي كرم، كارولين عزمي، ومن تأليف هاني سرحان وإخراج خيري سالم.

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