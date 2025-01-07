صوفيا فيرغارا تهاجم جودي فوستر بعد فوزها بجائزة غولدن غلوبز… إليكم الرّواية الكاملة

أضافت صوفيا فيرغارا روح الدّعابة إلى حفل توزيع جوائز غولدن غلوبز لعام ٢٠٢٥ عندما ردّت على خسارة ترشيحها الخامس على التوالي لجودي فوستر.

وأثارت نجمة مسلسل “Griselda”، البالغة من العمر ٥٢ عامًا، ضجّة أثناء قبول فوستر لجائزة أفضل ممثّلة في مسلسل قصير أو جائزة فيلم تلفزيوني عن أدائها في مسلسل True Detective: Night Country الذي تعرضه شبكة HBO.

وعندما اعتلت فوستر (٦٢ عاما) المسرح لتسلّم جائزتها، قفزت فيرغارا من مقعدها وصرخت مازحة: “لا! لا! ليس مرة أخرى!”

أثار هذا التعليق المرح ضحك الجمهور، ورد فوستر بابتسامة متفهّمة قائلاً: “أعلم”. وأضافت فيرغارا: “أعطني واحدة!”، في نداء مرح سلّط الضوء على جفافها الطويل الأمد للجوائز.

وفي كلمة لها على المسرح، ردّت “فوستر” على “فيرغارا” وقالت وهي تشير إلى الممثلة الكولومبيّة وسط الحشد: “إن أعظم شيء في هذا العمر وفي هذا الوقت هو وجود مجتمع يضمّ كل هؤلاء الناس، وخاصّةً أنت يا صوفيا”.

وقد نما التّنافس المرح بين الممثّلتَين خلال السّنوات الأخيرة.

في العام الماضي، خسرت فيرغارا ترشيحها لجائزة إيمي عن فيلم Griselda لصالح فوستر، التي فازت عن نفس الدور في فيلم True Detective: Night Country.

في ذلك الوقت، أعلنت فيرغارا بروح الدعابة “Me lo robaron” (“لقد سرقوها مني”) في مقطع فيديو على موقع انستغرام، ممّا عزّز سمعتها في تحمل خسائر موسم الجوائز بشكل كبير.

ويضيف فوز فوستر الأخير إلى مسيرتها المهنيّة اللّامعة، وهو ما يمثّل فوزها الخامس في جائزة غولدن غلوب.

وأثنت على عائلتها خلال خطاب قبولها قائلة: “إلى ولدَيّ، كيت وتشارلي، أحبّكما، وهذا بالطبع لكما. وحبّ حياتي، أليكس، شكرًا لك إلى الأبد”.

وفي الوقت نفسه، لا تزال فيرغارا هي المفضلة لدى المعجبين.

في فيلم Griselda، لعبت دور ربّة المخدرات الكولومبية Griselda Blanco، ونالت استحسان النّقاد لتحوّلها إلى الشخصيّة المعقّدة.

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على الرغم من استمرار جفافها في حفل توزيع جوائز غولدن غلوب، إلّا أنّ شخصيّة فيرغارا النابضة بالحياة وتوقيتها الكوميديّ جعلها واحدة من اللحظات البارزة في تلك الليلة.

كان أداء فوستر في True Detective: Night Country يكتسح موسم الجوائز هذا، بينما تواصل فيرغارا عرض تنوّعها على الشاشة، ممّا يثبت مكانتها بين المواهب الأكثر ديناميكية في الصناعة.