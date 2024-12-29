نوال بعد حفلها بموسم الرياض تشكر جمهورها وتصفهم بالأوفياء

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 ديسمبر 2024 01:19 مساءً - أحيت الفنانة نوال حفلاً بموسم الرياض بنسخته الخامسة، على مسرح محمد عبده أرينا في البوليفارد سيتي، وبقيادة المايسترو هاني فرحات، بعنوان: "جلسة قيثارة العرب نوال"، وتميزت الليلة بغنائها أغاني منوّعة قديمة وجديدة، كما غنت أغاني ألبومها الأخير الذي طرحته مؤخراً، وكان بعنوان "أنا وعزوف"، وشهد الحفل حضور عدد من المشاهير، منهم الفنانة أحلام، وكذلك شهد حفلها تفاعلاً مع جميع الأغاني التي غنتها،

ونشرت الفنانة نوال صورة لها من الحفل وعلقت وكتبت: "جمهوري الغالي الوفي أسعدتموني بحضوركم".

كما نشرت قبل أيام صورة لها من الحفل وعلقت وكتبت وقتها: "كل الشكر لمملكة الخير دائماً، وأخص بالشكر الهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض، وعلى رأسهم معالي المستشار تركي آل الشيخ، وأيضاً الشكر موصول لمجموعة روتانا على هذا التنظيم المختلف، وعرّابها الأخ والصديق الغالي سالم الهندي، وما أنسى؛ الفرقة الموسيقية بقيادة العزيز هاني فرحات".

وأكملت نوال وكتبت: "جمهوري الحبيب الوفي، شكراً من القلب على دعمكم، أتمنى دائماً أن أكون عند حسن ظنكم، مخلصة ومُحبة لكم دائماً، ليلة من أجمل الليالي بحضوركم".

حفل الفنانة نوال بموسم الرياض

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وكانت نوال قد أحيت يوم الخميس، 26 ديسمبر، حفلاً استثنائياً بالرياض، غنت فيه باقة من أغانيها الجميلة، بالإضافة إلى غناء أغاني ألبومها الذي طرحته مؤخراً. أما الأغاني التي غنتها، فكانت "بالايم المشتاق "، "لقيت روحي"، "يا أبو الشباب"، "تبغى الصدق"، "نساني"، "خذاني الشوق"، "قدرت تنام"، "خدعة"، "ترى الليل عودني"، "أقسى كلامي"، "طيب"، "من علمك"، "لولا المحبة"، "شمس وقمر"، "تهددني تحب ثاني"، "أبيك بجنبي تنام"، "القلوب الساهية"، "ما نيب ند لك"، "أنت طيب"، "مشتاق"، "أنا أستاهل وداع أفضل"، "مثل النسيم"، "تفاصيل"، "موازي العتب"، "خذوني معاكم"، وأغنية وطنية عن السعودية.

ألبوم الفنانة نوال

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وكانت الفنانة نوال قد طرحت مؤخراً ألبوماً احتوى على 7 أغانٍ بعنوان "أنا وعزوف"، جميعها من ألحان عزوف، وكتب كلماتها نخبة من الشعراء، وكانت كالتالي: "يالايم المشتاق‬"، "فخاطرك لكن" من كلمات الأمير سعود بن محمد العبدالله الفيصل، "ما نيب ندٍ لك"، و"وداع أفضل‬" من كلمات نجلا المحيا "معتزة"، "أبلشتني"‬⁩ من كلمات محمد الشهري‬⁩، "فداك" من كلمات ياسر التويجري، و"قدرت تنام" من كلمات فيصل السديري.

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