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نجوم يخفون صور أبنائهم خوفا من الحسد.. منهم زينة وميريام فارس وأخرهم الميرغني

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القاهرة - سامية سيد - يحرص عدد كبير من الفنانين طوال الوقت على إخفاء أولادهم عن الظهور الإعلامي أو مواقع التواصل الاجتماعي، وبعضهم يقومون بنشر صور أولادهم، ولكنها مصحوبة بإيموشانات لإخفاء وجهم، في المناسبات المختلفة.

واحتفل خلال الأيام الماضية الفنان حمدى ميرغنى وزوجته إسراء عبد الفتاح بعيد ميلاد ابنتهما "تمارا"، ونشر على صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام عدد من الصور من الاحتفالات، لكنه تعمد وضع إيموشن قلب على وجهها، وهو ليس الفنان الأول أو الأخير الذى يخشى على أبنائه من الحسد، خاصة في مرحلة الطفولة، وأيضا منذ أيام احتفل الفنان محمد على رزق بعيد ميلاد نجله "يحيى" ووضع نفس القلب على وجه ابنه. 

ونفس الإيموشن كانت تضعه النجمة زينة حينما تحتفل بأعياد ميلاد تؤامها، وهكذا الفنانة اللبنانية ميريام فارس لم تكشف عن وجه أبنائها إلى الآن حيث أنها تتعمد ظهورهم من الظهر في الكثير من المناسبات، وأيضا الفنانة كارمن سليمان كانت تسير على نفس النهج  كانت تنشر صور نجلها زين أثناء العامين الأوائل بظهره دون الكشف عن وجهه ولكن حينما تخطى عمره السادسة بدأت في نشر صوره، إلى جانب الفنانة هبة مجدى وزوجها الفنان محمد محسن على نفس النهج ونفس الإيموشن.

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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