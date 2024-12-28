شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم يخفون صور أبنائهم خوفا من الحسد.. منهم زينة وميريام فارس وأخرهم الميرغني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص عدد كبير من الفنانين طوال الوقت على إخفاء أولادهم عن الظهور الإعلامي أو مواقع التواصل الاجتماعي، وبعضهم يقومون بنشر صور أولادهم، ولكنها مصحوبة بإيموشانات لإخفاء وجهم، في المناسبات المختلفة.

واحتفل خلال الأيام الماضية الفنان حمدى ميرغنى وزوجته إسراء عبد الفتاح بعيد ميلاد ابنتهما "تمارا"، ونشر على صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام عدد من الصور من الاحتفالات، لكنه تعمد وضع إيموشن قلب على وجهها، وهو ليس الفنان الأول أو الأخير الذى يخشى على أبنائه من الحسد، خاصة في مرحلة الطفولة، وأيضا منذ أيام احتفل الفنان محمد على رزق بعيد ميلاد نجله "يحيى" ووضع نفس القلب على وجه ابنه.