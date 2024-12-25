بالتزامن مع عرضها بموسم الرياض: يسرا تهنيء كريم عبد العزيز على مسرحية الباشا



قصة مسرحية الباشا

نشاط سينمائي في 2024

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 07:19 مساءً - حرصت الفنانة يسرا على تهنئة النجم كريم عبد العزيز بمسرحية " الباشا" والذي يقوم ببطولتها، وجاءت تهنئة يسرا بالتزامن مع انطلاق عرض المسرحية مساء اليوم الأربعاء 25 ديسمبر على مسرح بكر الشدي والتي تستمر حتى يوم 1 يناير وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.ونشرت يسرا الملصق الدعائي للمسرحية عبر صفحتها على منصة "إكس"، وعلقت بالقول " كريم حبيبي ألف مليون مبروك رجوعك المسرح و إن شاء الله العرض يكسر الدنيا و من نجاح لنجاح دايماً خالص التقدير لمعالي المستشار تركي آل شيخ و هيئة الترفيه لمواصلة دعم المنظومة الفنية".يشارك في بطولة مسرحية "الباشا" بجانب كريم عبد العزيز ،هنا الزاهد، هيدي كرم، حاتم صلاح، مصطفى البنا، الطفل جان رامز وآخرين، وتدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي تشويقي، حول "أبو المعاطي الباشا" وأسرته البسيطة، التي تعيش متكاتفة في غرفة متواضعة على سطح مبنى قديم، تتحول حياتهم حين ينتقلون إلى فيلا المليارديرة "ليلى الصياد"، ليواجهوا سلسلة من المفارقات الاجتماعية الساخرة، فهل سيثبتون أمام تحديات الرفاهية الجديدة؟ وهل سيصمد ترابطهم العائلي، أم سيتغير كل شيء؟يمكنكم قراءة ... إلهام شاهين برفقة يسرا وشقيقها أمير شاهين أثناء أداء مناسك العمرة

وعاشت يسرا، حالة من النشاط السينمائي في 2024، حيث افتتحت العام الجاري، بفيلم "ليلة العيد"، وشارك في بطولته ريهام عبد الغفور، عبير صبري، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزي، نجلاء بدر، هنادي مهنى، محمد لطفي، أحمد خالد صالح، نهى صالح، مايان السيد، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، عفاف مصطفى، ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز، ودارت أحداثه في إطار درامي حول قضايا المرأة، من خلال معاناة عدة سيدات يعشن على جزيرة ما، وتتعرض السيدات لعدة مشاكل وأزمات بسبب عدم تفهم بعض الرجال لحقوقهن.

كما نافست في موسم أفلام عيد الفطر، بفيلم "شقو" بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، أمينة خليل، ودينا الشربيني، ودارت أحداثه حول صديقين خارجين عن القانون، ولكن لا تجري الأمور كما يريدون، ويتعرضون لأزمات كبيرة تذهب بهم إلى مشاكل وخلافات أكبر، والفيلم مستوحى من رواية أمير اللصوص لتشاك هوجان.

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