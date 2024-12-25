حبيب الحبيب يعلن وفاة والده

تفاعل متابعيه

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 07:19 مساءً - أعلن الفنان حبيب الحبيب عن وفاة والده؛ حمد بن حبيب بن عبدالله الحبيب، ونشر على صفحته بمنصة إكس أمس الثلاثاء، وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، بقلوبٍ مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره، انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي حمد بن حبيب بن عبدالله الحبيب (دُهَيّرَانْ)، مساء يوم الإثنين الموافق 22 / 6/ 1446.اللهم ارحمه رحمةً واسعةً وأدخله الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً.الصلاة بمشيئة الله تعالى اليوم الثلاثاء بعد صلاة العصربجامع عبدالله بن ناصر المهيني، الموافق 23 / 6 / 1446،علماً بأن الدفن والعزاء في مقبرة الشمال.نسأل الله العظيم أن يغفر له ويجعل ما أصابه تكفيراً له ورفعاً في درجاته، اللهم أبدله داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله، وارحمه برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين".وتفاعل معه متابعوه والفنانون، وقدموا له التعازي، ودعوا لوالده بالرحمة، وأن يلهم الله أبناءه الصبر على فقده.وعزى الفنان إبراهيم الحجاج، وكتب: "عظم الله أجركم يا رب. الله يصبركم يا رب. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".كما قدم الإعلامي عوض القحطاني عزاءه، وكتب: "عظم الله أجرك وأحسن الله عزاءك، والتعازي إلى كل أسرتكم في فقيدكم الوالد، رحمة الله عليه، وأسكنه فسيح جناته، اللهم اغسله بالماء والبرد والثلج، واجعل قبره روضة من رياض الفردوس الأعلى بالجنة".أما الفنانة إلهام علي فكتبت: "عظم الله أجركم، وربي يرحم موتاكم ويصبر قلوبكم".فيما كتبت الفنانة والإعلامية مريم الغامدي: "الله يرحمه ويغفر له ويسكنه الجنة ويجبر قلوبكم، عظم الله أجركم وأحسن عزاءكم".وكتب الفنان إبراهيم الحساوي: "الله يرحمه، وعظم الله أجركم وأحسن لكم العزاء".وعزاه الفنان فيصل العيسي وكتب: "عظم الله أجركم وأحسن الله عزاءكم، أخي حبيب، الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".كما كتب له المخرج نعمان حسين: "الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ"، أتقدم بأحرّ التعازي والمواساة وببالغ الأسى إلى أسرة الفنان حبيب الحبيب الكرام، وأسأل الله عز وجلّ أن يرحم المغفور له بإذن الله والده العم "حمد بن حبيب بن عبدالله الحبيب" ويسكنه فسيح جناته".

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