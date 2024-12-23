إيمي وحسن يعودان في رمضان: “عقبال عندكم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استقر صنّاع مسلسل الفنانَين إيمي سمير غانم وحسن الرداد الذي يخوضان به السباق الدرامي الرمضاني على اسم العمل وعدد حلقاته، لتبدأ التحضيرات الخاصة به.

وأفادت مصادر أن النجمين إيمي وحسن قد بدآ بالفعل في تصوير المسلسل الذي قررت الشركة المنتجة أن يحمل عنوان “عقبال عندكم”، في عودة جديدة لعمل الثنائي معاً في الدراما.

ويشارك الثنائي في بطولة مسلسل “عقبال عندكم” عدد من النجوم، بينهم: حجاج عبدالعظيم، محمد ثروت، وعلاء مرسي…، وهو من إخراج علاء إسماعيل وتأليف أحمد سعد، وتدور أحداثه حول زوجين يمرّان بمواقف كوميدية خلال حياتهما اليومية.

يُذكر أن إيمي سمير غانم وحسن الرداد قدّما معاً ثنائية ناجحة منذ سنوات من خلال أعمال عدة درامية وسينمائية ومسرحية، حيث سبق أن شاركت إيمي في مسلسل “حق ميت” بدور محوري، بينما تعاون الثنائي في المسلسل الإذاعي “فرقة سيكا”، كما ظهرا معاً في مسلسلَي “نيللي وشريهان” و”عزمي وأشجان”، وفيلمَي “زنقة ستات” و”علشان خارجين”، كذلك حلّت إيمي ضيفة شرف في فيلم “بلوموندو”.