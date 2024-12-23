محمد رمضان يفاجئ الجمهور بمسابقة وجائزة مثيرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار الفنان محمد رمضان جدلاً واسعاً بين جمهوره ومتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلانه عن جائزة ضخمة قدرها خمسة ملايين جنيه، لمَن يتمكن من معرفة الأغنية التي سيطرحها خلال الفترة المقبلة.

وكتب محمد رمضان عبر حسابه الخاص في “فيسبوك”: “سؤال الخمسة مليون (باقي ٤ أيام) اكتب اسم أغنيتي الجديدة”.

وكان محمد رمضان قد أثار الفترة الماضية جدلاً كبيراً بعد نشره من خلال حسابه الخاص في “إنستغرام” صوراً ظهر فيها مع الفنانة شيرين رضا بإحدى الحفلات الخاصة، ما دفع الكثيرين للتساؤل عن طبيعة الصور وما إذا كانت ترويجاً لعمل فني أم لا.

وفي تعليقه الأول على الجدل المُثار، قال رمضان: “دي حبيبتي ومن أجمل وأطيب النساء… فنانة كبيرة وموهوبة، وأتمنى يكون فيه عمل فني يجمعنا خلال الفترة المقبلة”.

وكان محمد رمضان قد كشف خلال تصريحات إعلامية على هامش حضوره إحدى الندوات، عن أسباب ميله لتقديم الأعمال الشعبية، حيث أكد أنه ينشغل دائماً بقضايا المواطن الذي يعاني من ظروف اقتصادية صعبة، ما يجعله يفتقد الأمان ويخسر مصدر رزقه. إذ قال: “بيشغلني دائماً المواطن اللي ظروفه الاقتصادية بتنحدر وبيفقد الأمان ومصدر رزقه وناس من عيلته”. وأضاف: “أنا دائماً مع الأشخاص اللي لا ناقة لهم ولا جمل وببقى مهموم وعايز أتكلّم عنهم”.