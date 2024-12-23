شاهدوا.. حسن البلام يعلن عن مسلسله الرمضاني القادم السيرك

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 ديسمبر 2024 01:20 مساءً - كشف الفنان حسن البلام عن عمله القادم بالموسم الرمضاني 2025 مع قروب البلام ونخبة من النجوم من خلال فيديو نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وحمل المسلسل اسم "السيرك". واكتفى البلام بهذا التعليق، حيث كتب: "رمضان 2025 مسلسل السيرك".

وضم الفيديو الذي نشره الفنان عدداً من الفنانين منهم من قروب البلام، بالإضافة إلى أسماء أخرى من أبرزهم الفنان حسن البلام، داود حسين، عبدالعزيز النصار، محمد الرمضان، فهد البناي، نوف السلطان، خالد السجاري، سعاد علي، خالد الفراج موسى كاظم، ومحمد فايق.

أعمال الفنان حسن البلام

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الفنان حسن البلام وتواجده بالسعودية

وكان الفنان حسن البلام قد شارك خلال الموسم الرمضاني 2024 الماضي بمسلسل "ورثة بن عاقول"، مع زملائه من "قروب البلام"، وهو مسلسل منوع بين المواقف الكوميدية وطرح القضايا الاجتماعية، من ﺇﺧﺮاﺝ عيسى ذياب وﺗﺄﻟﻴﻒ مريم نصير، ويشارك فيه أعضاء "قروب البلام"، ويتقدمهم الفنان، فهد البناي، عبدالعزيز النصار، خالد المظفر، محمد الرمضان، بالإضافة إلى الفنان عبدالرحمن العقل، الفنانة سماح، عبدالله الخضر، حصة النبهان، عبدالله بدر، أحمد المظفر، علي الحسيني، خالد السجاري، نوف سلطان، نايف العنزي، وسلمان كايد.كان الفنان الكويتيقد أعلن في فبراير 2024 بشكلٍ مفاجئ لمتابعيه عبر المسرح في آخر عرض لمسرحية عُرضت وقتها له بدولة الكويت، وكانت تحمل عنوان "كان يوم أسود" مع نجوم "قروب البلام"، أنه سيقدم آخر مسرحية له في دولة الكويت، وستكون خلال العيد ثم سيتوقف عن تقديم المسرحيات لفترة زمنية، ولكنه سيكون داعماً لزملائه من "قروب البلام"، وظهر في فيديو عبر حسابه على سناب شات، وكشف أيضاً عن انتقاله للعيش بالمملكة العربية السعودية وتحديداً بالرياض، وأن لديه مشروعاً بالسعودية، وأعلن بعدها عن هذا المشروع وهو "مصنع الكوميديا" والتي تتبنى المواهب بالسعودية، والبلام هو المسؤول عنها وهي تحت إشراف ورعاية الھیئه العامة للترفيه.

وقال البلام وقتها: "أنا أحب المسرح وعشت فيه كل حياتي.. المسرح مثل ما له جمهور يبيله فنانين.. عندك طموح تملك موهبة تبي دعم تحب الشهرة المسرح يناديكم"، كما قال: "محبو الكوميديا والمسرح نمّي موهبتك مع حسن البلام ونخبة من الخبراء.. في مبادرة مصنع الكوميديا للكتابة والتمثيل برعایة الھیئة العامة للترفیه".

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