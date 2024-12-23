الحضرة التونسية متواجدة في حفل زفاف نجل صابر الرباعي.. شاهدوا الفيديو

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 ديسمبر 2024 01:20 مساءً - احتفل الفنان صابر الرباعي بحفل زفاف نجله إسلام، أمس الأحد، بإحدى القاعات في تونس، بحضور عدد من نجوم الفن والمجتمع، أبرزهم رامي عياش وسعد رمضان.

صابر الرباعي يحتفل بزفاف نجله بالحضرة التونسية

في أجواء سيطر عليها المرح والبهجة، احتفل النجم التونسي صابر الرباعي بحفل زفاف نجله "إسلام"، وقد بدأ الحفل منذ الصباح الباكر بتقليد تونسي؛ وهو ""، والتي تعتبر تقليداً فنياً يزفّ من خلالها العريس بموسيقى تراثية تونسية ممتعة.

وقد ظهر العريس إسلام ووالده الفنان صابر الرباعي بملابس كاجوال، وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدداً من الفيديوهات لهما وهما يرقصان معاً في فرح وسعادة، وظهرت وراءهما فرقة الحضرة التونسية.

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كما امتد حفل الزفاف للمساء، وشهد حضور عدد من الفنانين والمشاهير، كان أبرزهم رامي عياش وسعد رمضان اللذيْن أشعلا أجواء الحفل بعدد من أغانيهما المميزة، وشاركا العروسيْن فرحتهما بالرقص والغناء. أيضاً حرص صابر الرباعي على مشاركة نجله وضيوفه الفرحة، وقدم خلال الحفل مجموعة من أغانيه الرومانسية والعاطفية، التي نالت تفاعلاً واسعاً من الحضور الذين استمتعوا بالأجواء الطربية.

آخر أعمال صابر الرباعي

قدم الفنانأحدث أغانيه المنفردة بعنوان "الباشا"، وقد حظيت بردود فعل واسعة منذ طرحها عبْر موقع "يوتيوب"، وقد حققت مشاهدات عالية، وهي من كلمات الشاعر محمد أبونعمة، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع طارق عبدالجابر.

وقد كشف محمد أبونعمة، عبْر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، عن الكوبليه المحذوف من أغنية صابر الرباعي الجديدة، وهو: "الباشا ده حتة بفْتة. تُحفة ويتحط في نيش. صورته المفروض على يافطة. تتعلق على الكورنيش. لو هوصف فيه وهتكلم. هحتاج دستة ألفاظ. وأنا جواهرجي ومتعلم. وشايف حتة ألماظ".

وتتضمن كلمات أغنية "الباشا" وصفاً دقيقاً لجمال وأناقة العريس، حيث تصف كلمات الشاعر محمد أبو نعمه والألحان الرائعة لمحمود الخيامي وتوزيع طارق عبد الجابر، شخصية العريس بوصفها شخصية جذابة ومميزة.

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