هل انسحب أكرم حسني من فيلم جنان في اليابان مع أحمد أمين؟

انسحاب أكرم حسني غير حقيقي

تفاصيل مسلسل أكرم حسني في رمضان 2025

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 ديسمبر 2024 08:49 مساءً - شهدت الأيام القليلة الماضية، أنباءً حول انسحاب الفنانمن بطولة فيلممع الفنان، وذلك بسبب انشغاله بأعمالٍ فنية أخرى.وبدوره، حسم المنتج، حقيقة الأنباء المتداوَلة؛ مؤكداً أنّ هذا الكلام عارٍ تماماً عن الصحة. مؤكداً لـ«الخليج 365»، أنّ أكرم حسني وأحمد أمين يتقاسمان بطولة "جنان في اليابان"، ومن المُقرر أن يُشارك فيه عددٌ من المُمثلين اليابانيين. لافتاً إلى أنّ الفيلم في مرحلة التحضيرات حالياً؛ لينطلق التصوير في النصف الثاني من عام 2025.يُذكر أنّيُشارك في موسم دراما رمضان 2025، من خلال مسلسل "الكابتن" المكوّن من 15 حلقة، ويُشارك في بطولته كلٌّ من: آية سماحة، سوسن بدر، رحمة أحمد. بالإضافة إلى: محمد رضوان، أحمد الرافعي، سامي مغاوري، وعمر شوقي. والمسلسل قصة أيمن الشايب. وتأليف عمرو الدالي. ومن إخراج معتز التوني. وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي.كما بدأ مؤخراً تصوير فيلم جديد يحمل اسم: "زوجة راجل مش مهم". تأليف شريف الليثي. وإخراج معتز التوني. ويتقاسم بطولته مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، التي تعود إلى السينما بعد سنوات طويلة من الغياب، تجاوزت الـ6 أعوام، وذلك منذ فيلم "الأبلة طمطم" الذي عُرض عام 2018.

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أحمد أمين لص تائب في رمضان 2025

أما؛ فيُشارك هو الآخر في موسم دراما رمضان 2025، من خلال مسلسل بعنوان: "مذكرات نشال"، مكوّن من 15 حلقة؛ حيث يُقدّم خلال أحداث المسلسل شخصية لص تائب في زمن وجود الإنجليز بمصر؛ إذ يعود بالزمن للوراء قبل 100 عام تقريباً، وذلك في إطار كوميدي فانتازي تشويقي.

ويُشارك في بطولة المسلسل، كلٌّ من الفنانة ركين سعد التي تلعب دَور البطولة النسائية أمام أحمد أمين. وتم التعاقد أيضاً مع الفنانين: صدقي صخر، حاتم صلاح، حمزة العيلي وعبدالرحمن محمد. والتعاقد جارٍ مع باقي الفنانين المشاركين في البطولة، والعمل تأليف ورشة كتابة، وإخراج حسام علي.



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