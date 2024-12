شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دار سينما لعرض أفلام مهرجان برلين السينمائى الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان برلين السينمائي الدولي عن 15 دار عرض تخدم رواد المهرجان في الدورة الـ75، المقرر إقامتها فى الفترة بين 13 إلى فبراير من العام المقبل 2025.

ويظل قصر برليناله الذى يضم أفلام المسابقة وحفل برليناله الخاص والسجادة الحمراء ومنطقة المشجعين قلب المهرجان، وللاحتفال بواحد من أكثر الأحداث الشتوية المحبوبة فى برلين، ستكون هناك مرة أخرى شبكة سينمائية واسعة النطاق فى جميع أنحاء المدينة.

على أن سيفتتح العرض الأول لفيلم المخرج الألمانى توم تيكوير الأخير Das Licht "النور"، الدورة الـ 75 من مهرجان برلين السينمائي الدولي في 13 فبراير 2025.

وسيتم عرض الفيلم الألمانى الفرنسى Das Licht "النور" خارج المسابقة في قصر برلين السينمائي، خلال المهرجان.

وأكدت مديرة المهرجان تريشيا توتل: "أدركنا بمجرد أن شاهدنا فيلم Das Licht (النور) أننا نريد أن نفتتح به الدورة الخامسة والسبعين لمهرجان برلين السينمائي الدولي، حيث يجد توم تيكوير الجمال والفرح في عالمنا المكسور والصعب، ويجسد بسحره الخاص جوهر حياتنا الحديثة على الشاشة، إنه لمن دواعي سرورنا أن نرحب بتوم مرة أخرى في مهرجان برلين السينمائي الدولي بفيلم Das Licht (النور)".

يشارك في بطولة الفيلم النجم الألماني المشهور دوليًا لارس إيدينجر (Dying, About Joan, Babylon Berlin) والممثلة والمخرجة الشهيرة نيكوليت كريبتز (A Cloud in Our House, A E I O U - A Quick Alphabet of Love).

فيلم Das Licht (The Light) يروي قصة عائلة إنجلز، من خلال تيم (لارس إيدينجر) وميلينا (نيكوليت كريبتز) وتوأمهما فريدا (إلكي بيسندورفر) وجون (جوليوس جوز) وابن ميلينا ديو (إلياس إلدريدج) هم عائلة تعيش جنبًا إلى جنب أكثر من كونها معًا ولا شيء يجمعهم معًا حتى تدخل مدبرة المنزل فرح (طلال الدين) حياتهم.

وتضع المرأة الغامضة من سوريا عالم إنجلز في اختبار غير متوقع وتسلط الضوء على مشاعر كانت مخفية منذ فترة طويلة، وفي هذه العملية، تسعى إلى تنفيذ خطة خاصة بها ستغير حياة العائلة بشكل جذري.

يُظهر المخرج وكاتب السيناريو توم تيكوير الحياة اليومية لعائلة ألمانية من الطبقة المتوسطة في عالم يدور بسرعة وأصبح غير مستقر.