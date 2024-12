شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد جيك جيلنهال ..قصة أغنية وجهتها تايلور سويفت له بعد الانفصال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم الخميس الممثل جيك جيلنهال بعيد ميلاده الذى يعتبر واحد من أهم فناني جيله ممن يمتلكوا كاريزما وموهبة خاصة، كما اشتهر ولفت الانتباه لاسمه بصورة أكبر حينما كان العنوان الأبرز على الصحف والمجلات وقت ارتباطه بالمغنية الشهيرة تايلور سويفت.

جيك جيلنهال أثار ضجة كبيرة بعد الانفصال عنها عام 2010، وذلك بسبب عدم تفويت المغنية الشهيرة الأمر وإصدار ألبوم Red الذى يعد من ضمن الأعلى مبيعاً لها موجهاً لحبيبها السابق وقتها، حتى أنها طرحت أغنية باسم We Are Never Ever Getting Back Together ووجهتها له مما جعلها تتصدر التريندات آنذاك.

ويعد جيك جيلنهال من أبرز نجوم هوليود ممن لهم باع كبير وشهرة فى عالم التمثيل إذ استطاع تجسيد مختلف الأدوار باحترافية شديدة وتميز كبير، ولكنه فى نفس الوقت كان قريباً من أدوار أخري بحجم بات مان وسبايدر مان ولم يساعده الحظ لأداءها.

جدير بالذكر أن جيك جيلنهال عاش نجاحا كبيراً فى العام الحالى من بوابة بطولة مسلسل Presumed Innocent، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه الموسم الأول ما جعل المنصة التى تعرض العمل تقرر العمل على جزء ثاني منه.