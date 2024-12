شكرا لقرائتكم خبر عن قبل دخول 2025.. تعرف على أفضل أفلام الأنيميشن لهذا العام والان مع تفاصيل الخبر

شهد عام 2024 إصدار العديد من أفلام الأنيميشن المميزة التي نالت اعجاب النقاد والجمهور على حد سواء، تُعد هذه الأفلام من أبرز إصدارات الأنيميشن لعام 2024، حيث تقدم تجارب سينمائية متنوعة وممتعة لمختلف الأعمار، وقبل انتهاء السنة، وبداية عام 2025، إليك قائمة بأبرز هذه الأفلام.

Inside Out 2

فى المقدمة يأتي فيلم الأنيميشن Inside Out 2، حيث تعود بنا بيكسار إلى عقل رايلي أندرسون، التي أصبحت الآن في سن المراهقة، وتظهر مشاعر جديدة مثل القلق والملل والإحراج، والفيلم حاز على تقييم 91% على Rotten Tomatoes و7.9/10 على IMDb.

Thelma the Unicorn

يليه فيلم Thelma the Unicorn، الذي يروي قصة حصان صغير يتحول إلى وحيد قرن ويصبح نجمًا مشهورًا، لكنه يواجه تحديات الشهرة، وحصل الفيلم على تقييم 63% على Rotten Tomatoes و5.8/10 على IMDb.

Orion and the Dark

أما فيلم Orion and the Dark، تدور قصته حول صبي يُدعى أوريون، يواجه مخاوفه بمساعدة شخصية تُدعى الظلام، ونال الفيلم تقييم 91% على Rotten Tomatoes و6.3/10 على IMDb.

Ultraman: Rising

فيلم Urtlaman: Rising، يجمع بين الحركة والمغامرة، حيث يواجه البطل تحديات عائلية ومهام بطولية، وحصل على تقييم 83% على Rotten Tomatoes و7.0/10 على IMDb.

Mars Express

فيلم خيال علمي ناضج يمزج بين عناصر التقنية والنوير، مع قصة مثيرة تتناول قضايا معاصرة ومستقبلية، وتدور أحداث القصة في القرن الثالث والعشرين على كوكب المريخ، وتتبع التحقيق في قضية قتل قام بها الزوجان اللذان شكلتهما المحققة الخاصة ألين روبي، ورفيقها الروبوت كارلوس ريفيرا.