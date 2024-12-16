سارة فيرغسون تكشف تفاصيل محادثتها الأخيرة مع الملكة إليزابيث قبل رحيلها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 16 ديسمبر 2024 08:57 مساءً - سارة فيرغسون، هي الزوجة السابقة للأمير أندرو دوق يورك، الابن الثاني للملكة إليزابيث الثانية والأمير فيليب، دوق إدنبره، وهي أيضاً صديقة مقربة للملكة الراحلة إليزابيث الثانية، وبمنزلة كاتمة أسرارها، ورفيقتها في العطلات بقلعة بالمورال؛ لذلك تحرص فيرغي منذ الحين والآخر أن تحيي سيرة صديقتها ملكة بريطانيا السابقة. كما ترعى كلابها المفضلة بعد رحيلها.

سارة فيرغسون تتحدث عن لحظاتها الأخيرة مع الملكة إليزابيث الثانية

كشفت سارة فيرغسون دوقة يورك، البالغة من العمر 65 عاماً، يوم السبت 14 من ديسمبر، عن الكلمات الأخيرة المؤثرة التي قالتها لها الملكة الراحلة قبل وفاتها، عن عمر يناهز 96 عاماً، في سبتمبر 2022.

وقالت فيرغي: "وجهت لي رسالة ونحن في قلعة بالمورال في أسكتلندا وقالت لي: "سارة، تذكري أن روحك جيدة بما فيه الكفاية".

وأضافت في مقابلة نشرتها صحيفة التايمز البريطانية: "لقد كانت صديقة لي طوال حياتي وأحبتني جداً".

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وأضافت فيرغسون، التي تزوجت من الأمير أندرو بين عامي 1986 و1996، أنه على الرغم من انفصالها عن دوق يورك؛ فإنه ظلت تجمعها علاقة صداقة قوية مع الملكة حتى وفاتها.

الملكة الراحلة ليست العضو الوحيد في العائلة المالكة الذي يتمتع بعلاقة وثيقة مع فيرغسون، وقالت دوقة يورك: "لقد جمعتني علاقة قوية مع الملك تشارلز طوال حياتي وأنا أحبه جداً، إنه لطيف معي ويجعلني أضحك دائماً وأحب أنه لا يزال يناديني بفيرغي".

سارة فيرغسون ترعى آخر كلاب الملكة الراحلة

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في 26 من أغسطس، نشرت دوقة يورك، سارة فيرغسون، رسالة احتفالية تكريماً لليوم العالمي للكلاب، بصورة لها مع آخر كلبي كورجي اللذين بقيا على قيد الحياة للملكة إليزابيث الراحلة؛ ساندي ومويك.

وكتبت دوقة يورك أسفل صورة إنستغرام: "أتمنى لكما ولجميع أصدقائكما يوم كلب عالمياً سعيداً"، وأكدت فيرغي أنهما سيحصلان على هدية لهذه المناسبة ولكنها لم تكشف عنها، حيث قالت: "امتناناً منا للحب غير المشروط والولاء والفرح الذي يجلبانه إلى حياتنا؛ فإن ساندي ومويك سيحصلان على هدية إضافية في يومهما الخاص".

في سبتمبر 2022، أكدت مجلة People أن سارة فيرغسون وزوجها السابق الأمير أندرو ورثا الكلاب عند وفاة الملكة إليزابيث وأنهما سيعتنيان بها في Royal Lodge، فكان قد أهدى دوق ودوقة يورك، إلى جانب ابنتيهما الأميرة بياتريس والأميرة يوجيني، الكلبين ساندي ومويك للملكة إليزابيث في عام 2021.

ويُذكر أن الملكة الراحلة كانت قد امتلكت أكثر من 30 كلب كورجي و"دورجي" طوال حياتها.

وفي حديثها لمجلة PEOPLE العام الماضي، قالت فيرغسون مازحة إن الاعتناء بالحيوانات الأليفة الأكثر شهرة في المملكة المتحدة أمر مسبب لبعض التوتر، وقالت حينها: "إنهما رمزان وطنيان؛ لذلك في كل مرة يركضان فيها لمطاردة سنجاب، أشعر بالذعر، لكنهما مصدر بهجة تامة، وأعتقد دائماً أنه عندما ينبحان على لا شيء، ولا يوجد سناجب في الأفق، أعتقد أن ذلك لأن الملكة تمر بجانبهما".

تشخيص إصابة سارة فيرغسون بسرطان الثدي

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في يونيه 2023، أعلنت سارة فيرغسون دوقة يورك، عن تشخيصها بمرض سرطان الثدي، وذلك في البودكاست الخاص بها "Tea Talks"، الذي تم تسجيله قبل يومٍ واحد من إجرائها لعملية استئصال الثدي، الذي اكتشفته ضمن فحص روتيني أجرته، وحثت الناس من خلاله على ضرورة الخضوع للفحص.

وفي نهاية عام 2023، أعلنت عن تعافيها من سرطان الثدي، ولكن لم تكتمل فرحتها كثيراً، ففي يناير من العام الجاري، كانت تخضع لعملية جراحية ترميمية بعد استئصال الثدي، فطلب منها طبيب الأمراض الجلدية الخاص القيام بإزالة العديد من الشامات وتحليلها، وتم تحديد إحدى هذه الشامات على أنها سرطانية، وتتم معالجته حالياً، وكانت قد تلقت أخباراً جيدة مؤخراً أن سرطان الجلد لديها لم ينتشر.



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