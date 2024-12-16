باسم يوسف يعلن عن جولة أوروبا بالعربي.. إليكم التفاصيل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 16 ديسمبر 2024 08:57 مساءً - أعلن الإعلامي باسم يوسف عن جولة جديدة له في 17 مدينة أوروبية تحت اسم "جولة أوروبا بالعربي"، وذلك عبر حسابه الخاص ‏بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".‏

باسم يوسف يعلن تفاصيل جولته

كشف باسم يوسف بعض التفاصيل عن جولته، حيث أعلن من خلال صورة تكشف مواعيد وأماكن العرض توضح أن العرض سوف يبدأ ‏في 10 يناير 2025 ويستمر حتى 3 فبراير، وعلق بطريقته الشهيرة المعتمدة على السخرية قائلاً: "ورجعت أوروبا بس المرة دي ‏بالعربي، من 10 يناير لـ3 فبراير هكون في 17 مدينة أوروبية بقدم عرض ستاند أب كوميدي بالعربي مختلف جداً، هذا العرض غير ‏صالح للأطفال غير صالح للمؤدبين غير صالح للاستهلاك الآدمي، اشتري تذاكر على مسئوليتك الشخصية".‏

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باسم يوسف بالجلباب الصعيدي في ‏Arabs Got Talent‏ ‏

كان قد فاجأ باسم يوسف جمهور ومتابعي برنامج أرابز غوت تالنت Talent Arabs Got بنسخته السابعة بارتدائه للزي الصعيدي ‏المصري، والذي يتضمن جلباباً صعيدياً وشالاً وطاقية، وذلك خلال الحلقة الثامنة من البرنامج، هذا الزي نال استحسان الجمهور وأيضاً ‏لجنة تحكيم البرنامج المكونة من ناصر القصبي ونجوى كرم، الذين استقبلوه بالتصفيق الحار والضحك من قبل البعض منهم.

وشارك حساب البرنامج الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" مقطع فيديو لباسم يوسف أثناء دخوله المسرح بالزي الصعيدي، ‏وجاء التعليق المرفق بالفيديو كالتالي: باسم يوسف بالجلابية الصعيدي".‏



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