تأجيل تصوير فيلم جنان في اليابان لأحمد أمين.. إليكِ التفاصيل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 16 ديسمبر 2024 02:52 مساءً - قررت الشركة المنتجة لفيلم "جنان في اليابان"، بطولة الفنان أحمد أمين، تأجيل التصوير الذي كان مُقرراً له قبل أسابيعَ قليلة، إلى ما بعد انتهاء موسم دراما رمضان 2025.

تصوير الفيلم في اليابان

الانتهاء من معاينة أماكن التصوير

قال مصدر لـ"الخليج 365"، إنّ قرار تأجيل التصوير، يأتي بسبب انشغال أحمد أمين بمسلسله الجديد "مذكرات نشال" الذي سيُعرض في موسم دراما رمضان المُقبل، كما أنّ الفيلم يتطلب مجهوداً ضخماً من فريق العمل كله، لاسيما وأنه سيُجرَى تصويره في اليابان.وكان المنتج أيمن يوسف قد انتهى من معاينة أماكن التصوير في اليابان، بصحبة، في شهر أكتوبر الماضي، وكان مُخططاً طرح الفيلم في صالات السينما في صيف 2025، حيث نشر صوراً من رحلته هناك، وعلق عليها بقوله: "انتهى فريق عملمن رحلة المعاينة لمواقع التصوير لأول فيلم يتم تصويره في اليابان، إنتاج شركة الجذور بالتعاون مع واحدة من كبرى الشركات اليابانية صيف 2025 بإذن الله".

أحمد أمين لص تائب في رمضان 2025

وفي سياقٍ آخر، يواصل الفنانالتحضيرات الخاصة بمسلسله الجديد "مذكرات نشال" المكوّن من 15 حلقة، ويشارك به في موسم دراما رمضان 2025، فمن المقرر انطلاق التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويُقدم أحمد أمين خلال أحداث المسلسل شخصية لص تائب في زمن وجود الإنجليز بمصر؛ إذ يعود بالزمن للوراء قبل 100 عام تقريباً، وذلك في إطار كوميدي فانتازي تشويقي.

ويُشارك في بطولة المسلسل، كلّ من: الفنانة ركين سعد التي تلعب دور البطولة النسائية أمام أحمد أمين، وتم التعاقد أيضاً مع الفنانين صدقي صخر، حاتم صلاح، حمزة العيلي وعبد الرحمن محمد، وجاري التعاقد مع باقي الفنانين المشاركين في البطولة، والعمل تأليف ورشة كتابة وإخراج حسام علي.

يذكر أنّ أحمد أمين شارك في إحدى حلقات مسلسل "ساعته وتاريخه" كضيف شرف، مع الفنانة لبنى ونس، وقدّم قضية من واقع ملفات المحاكم المصرية، حيث حظي بإشادات واسعة فور عرض الحلقة التي جاءت تحت عنوان "ساعة شيطان".

وأشاد أحمد أمين بتجربته في "ساعته وتاريخه"، قائلاً: "قال إيه بيجيبوا ضيف الشرف عشان يفيد الشباب والمواهب الجديدة... أنا اللي كنت ضيف ليا الشرف قدام بطلة الحلقة لميس... بنوتة قمر وفنانة شاطرة جداً استفدت منها واستفدت من التجربة كلها مع الشباب، كل واحد منهم شايل حلقة مع مساندة نجم، تجربة لذيذة في مسلسل ساعته وتاريخه، ومبروك علينا نجوم مصريين جداد".

قد ترغبين في معرفة ساعته وتاريخه.. مسلسل جديد عن جرائم حقيقية من واقع ملفات المحاكم المصرية

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وقدم أحمد أمين آخر أعماله، مسلسل "الصفارة" من 15 حلقة في موسم دراما رمضان 2023، وشارك في بطولته طه دسوقي، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، رانيا عبد الناصر، وظهور خاص محمود البزاوي ومحمد رضوان، والعمل تأليف ورشة كتابة وإخراج علاء إسماعيل.

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