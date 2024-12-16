خاص لـ الخليج 365 نرمين محسن: مهرجان الرياض للمسرح فخورة وسعيدة بهذا الحدث في وطني

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 16 ديسمبر 2024 02:52 مساءً - اثناء تواجدها بافتتاح مهرجان الرياض للمسرح، عبَّرت نرمين محسن عن سعادتها بحضورها النسخة الأولى من المهرجان وأيضاً الثانية وقالت لـ"الخليج 365": "كلي فخر بالحضور اليوم لهذا الحدث بوطني المملكة العربية السعودية".

وكشفت نرمين عن الفنان الذي تتمنى أن يجمعها معه عمل مسرحي قائلة: "أتمنى أن يجمعني عملاً مسرحياً مع الفنان راشد الشمراني من السعودية ومن الخليج الفنان طارق العلي والفنان غسان مسعود فهم متمكنين بالمسرح".

وعن جديها قالت نرمين: "لديّ أربعة نصوص فنيه لمسلسلات وسأختار الأفضل والمناسب لي". وعن فيلمها السينمائي "محفول مكفول" وموعد عرضه على دور السينما قالت: "بمشيئة الله بعد شهر رمضان سيحدد وقت العرض للفيلم ومتحمسة جداً لردة فعل الجمهور".

فيلم "محفول مكفول"

توقيع عقد مع محطة mbc

آخر أعمال عُرضت لنرمين محسن

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أبرز أعمال نرمين محسن

"محفول مكفول" هو فيلم سينمائي تم تصوير مشاهده في تركيا وتحديداً إسطنبول وبالمملكة العربية السعودية وتحديداً العاصمة الرياض، وتدور أحداثه حول مغامرات يغلب عليها الطابع الكوميدي لثلاث نساء في رحلتهن من الرياض إلى إسطنبول، يناقش الفيلم عدة قضايا منها الشهرة والصداقة والوفاء، والعمل من بطولة كلٍ من الفنانة خيرية أبولبن،، وإنجي وجدان، وهو من تأليف وسام قطان وسيناريو وحوار نهى السعدي، وإخراج كريم أبوزيد.هذا وقد وقعت مؤخراً الفنانةعقد إدارة أعمالها مع محطة mbc أسوة بزميلاتها ومن سبقنها من الفنانات.وكان آخر عمل عُرض للفنانة نرمين محسن هو مسلسل "يا هلي" ويتناول قصة عائلة "المدهوش" بعد عودة والدهم "سعد" بعد غياب دام تسعة عشر عاماً، وتنتظر العائلة الكثير من الأحداث والتحديات. ويتشارك في بطولته كل من الفنان حسن عسيري، خالدالفراج، فاطمةالشريف، دريعان الدريعان، وشجاع نشاط.شاركتبعدد من الأعمال كان منها المسلسلات "أبوجانتي ملك التاكسي"، "واي فاي 2"، "المجهولة"، "واي فاي 3"، "برنامج فايف جي"، "سقف واحد"، "تذكرة داود"، "مسرحية بنات الأكاديمية"، "أنيسة الونيسة"، "الحب سلطان"، "شبيه الريح"، "سوبر محصل"، "بقايا ألم"، "انكسار الصمت"، "الفصلة"، "واي فاي 4"، "مكان في القلب"، "مستر كاش"، "شد بلد"، "دكتوراة في الحب"، "حريم بو سلطان"، "حارة الشيخ"، و"سناب شاف"، "عوض أبا عن جد"، "صيف بارد"، "دار الزين"، "بدون فلتر"، "يلا نسوق"، "سوق الدماء"، "سريع سريع"، "حالتنا حالة 2"، " أيام العسل"، "العاصوف الجزء الثاني"، "مليار ريال"، "مامجي"، و"حنين".

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