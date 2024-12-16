خاص لـ الخليج 365 الفنان فيصل الدوخي: مهرجان الرياض للمسرح حدث فني مميز وهذا ما أقوله عن خريف القلب

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 16 ديسمبر 2024 02:52 مساءً - عبَّر الفنان فيصل الدوخي عن سعادته بحضور افتتاح مهرجان الرياض للمسرح في دورته الثانية والذي يُقام بجامعة الأميرة نورة وقال لـ الخليج 365: "سعيد بالتواجد والدعوة للحضور بهذا الحدث المهم والمميز وإن شاء الله نقدم عروضاً مسرحيه تثري العمل المسرحي الفني وحريص على الحضور بأي فعاليه تحدث بالمملكة العربية السعودية، وأرحب بكل الضيوف من خارج وداخل السعودية".

وعن سؤاله عن الأصداء التي يتلقاها بشخصية "حمود" الذي جسدها بمسلسله الذي لا زالت تعرض أحداثه بعنوان "خريف القلب" قال الدوخي: "الحمدالله أصداء جميله جداً وأرى الآن ردة فعل المشاهد وعبر مواقع التواصل الاجتماعي ردود أفعال جميله جداً، وهذه أول تجربة لي بعمل ذي حلقات طويلة، حيث تمتد إلى 90 حلقة وهو عمل مقتبس من قصه تركية، وسعيد أيضاً بحب الناس والتفاعل مع شخصيات المسلسل، وأتمنى أن يتم التفاعل والتقبل إلى نهايه أحداث العمل، وأتمنى بالحلقات القادمه أن لا يكرهني الجمهور من خلال الشخصيه التي أجسدها وهي "حمود" وأن يتعاطفوا معي".

وعند سؤالنا له هل أحداث "خريف القلب" تختلف عن أحداث المسلسل التركي "حطام" وهل ستكون النهاية نفسها أم تختلف، قال الدوخي: "لا لن تكون نفسها لأن هنالك كثيراً من الشخصيات اختلف خطها عن القصة التركية وستشاهدون أحداثاً مختلفة قليلاً عن النسخة التركية".

فيلم "أسعاف" أول انتاج لفيصل الدوخي

عمل يعرض الآن للفنان فيصل الدوخي

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مهرجان الرياض المسرحي بدورته الثانية

أسماء العروض المسرحية المشاركة في مهرجان الرياض للمسرح

وعن جديده القادم كشف الفنان فيصل الدوخي أنه يجهز عملاً للموسم الرمضاني 2025، بالإضافة إلا أنه بدأ بتصوير فيلم "إسعاف" وهو أول إنتاج له من بطولة الفنان إبراهيم الحجاج ومحمد القحطاني، وسيكون جاهزاً للعرض بالربع الثاني من عام 2025 بدور السينما السعودية.ويُعرض الآن للفنان، تقع أحداثه بـ90 حلقة، وهو أول عمل سعودي معرب مقتبس من قصة تركية وهي "الحطام"وهو من إخراج فكرت قاضي، وأعد السيناريو والحوار علاء حمزة، ومن بطولة: الفنان عبدالمحسن النمر، مروة محمد، إلهام علي، لبنى عبدالعزيز، فيصل الزهراني، تركي الشدادي، ميرال مصطفى، جودالسفياني،، هند محمد، أروى، إبراهيم الحربي، فاطمةالشريف، سارةالجابر، سعيد صالح، عجيبةالدوسري، مهيرة عبدالعزيز، روان الطويرقي، العنود عبدالحكيم، بالإضافة إلى آخرين.يُذكر أنبدورته الثانية أقيم تحت رعاية الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة وبتنظيم من هيئة المسرح والفنون الأدائية وتمتد على مدى12 يوماً من 15 إلى 26 من ديسمبر 2024 في الرياض.

أعلنت هيئة المسرح والفنون الأدائية عن أسماء العروض المسرحية المتأهلة للمشاركة في الدورة الثانية من مهرجان الرياض للمسرح، التي ستتنافس بـ20 عرضاً مسرحياً، وهي كالتالي:

مسرحية السقوط من نص دافئ.

مسرحية رحلة دولية.

مسرحية إمبراطورية منخوليا.

مسرحية حارسة المسرح.

مسرحية الناعشون.

مسرحية المكعبل.

مسرحية كونتينر.

مسرحية شاكر هولمز.

مسرحية الهذيان.

مسرحية المغامر والمملوك.

مسرحية شرهبان.

مسرحية طوق.

مسرحية رشيد واللي سواه في بلاد الواه واه.

مسرحية خاتم زواج.

مسرحية وردة الليلك.

مسرحية حفيد للإيجار.

مسرحية الأشباح.

مسرحية القمقم.

مسرحية غيمة.

مسرحية سليق وباقيت.

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