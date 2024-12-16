شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن محمود عزت المشرف العام على كتابة "ساعته وتاريخه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر مسلسل ساعته وتاريخه، الذي يشارك في بطولته نجوم تجربة كاستنج، محركات البحث منذ اليوم الأول لعرضه عبر فضائية DMC، وتتصاعد وتيرة الحلقات بشكل كبير، حيث تحتوي الحلقات على تحديات كبيرة منها اللوكيشن الواحد والاعتماد على ممثلين جدد من تجربة كاستنج.

ومن ضمن التحديات الكبيرة التي يعتمد عليها العمل بشكل كبير هي فريق الكتابة الذي يرأسه الكاتب محمود عزت، ونستعرض في هذا التقرير معلومات عن المشرف العام على كتابة حلقات مسلسل ساعته وتاريخه، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

- تخرج في كلية الطب جامعة القاهرة عام 2007.

- عمل لفترة في إنتاج الأفلام الوثائقية.

- أسس فريق كتابة برنامج "لايف من الدوبليكس" ابلة فاهيتا.

- شارك في كتابة فيلم "فيلا 69".

- شارك في كتابة مسلسل "ما وراء الطبيعة".

- عمل على كتابة وتأليف مسلسل الأنسة فرح بمختلف أجزائه.

- قام بتأليف فيلم سعاد الذي شارك في مهرجانات دولية كبيرة.

- عمل على كتابة سيناريو وحوار فيلم أبو صدام.

- قام بتأليف فيلم البطة الصفرا.

- صدر له ثلاثة دواوين شعرية وحصل على عدد من الجوائز الأدبية في شعر العامية.