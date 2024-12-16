شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور يختتم حفله بقصر عابدين بـ"كان موضوع وهيجيلى موجوع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم النجم تامر عاشور حفله الغنائي بقصر عابدين، بأغنيتي هيجيلي موجوع وكان موضوع، وسط تفاعل الجمهور.

وقدم على مدار الحفل اغاني: تيجي نتراهن، وحشتنا، افترقنا، قولولو سماح، كلموها عني، أنا مافيش حد غيرها ملاني جراح، ذكريات كدابة، انت اخترت، بياعة، وسط تصفيق الجمهور.

وذلك بحضور مجموعة من الفنانين أبرزهم إلهام شاهين، وماجدة زكي، ولقاء سويدان، وهاني رمزي، والمخرجة إيناس الدغيدي، والإعلامي بوسي شلبي.

هذا وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع النجم تامر عاشور خلال حفله المقام حاليا بقصر عابدين، حيث قدم وصلة من أغانيه الحزينة التي اشتهر بها على مدار مشواره الفني.

وتألق تامر عاشور منذ بداية الحفل بعدد كبير من أغانيه، أبرزها: تسلم، خليني في حضنك، أنا عشت معاك حكايات، وسط تفاعل الجمهور والحاضرين.

وكان النجم تامر عاشور قد أحيا حفلاً غنائيًا مؤخرا بالقاهرة الجديدة بحضور الآلاف، وقدم خلال الحفل على مدار أكثر من ساعتين مجموعة كبيرة من أغانيه التي يحبها جمهوره، منها "تيجي نتراهن"، "كلموها عني"، "هاجي علي نفسي"، "هيجيلي موجوع"، "وبقول عادي"، وغيرها من الأغاني.

وكانت آخر أعماله أغنية "وداع وداع" التي طرحها منذ 3 أشهر، وهي من كلمات محمد جشم باشا، وألحان مصطفى إبراهيم، كما طرح قبلها أغنية "هيجيلي موجوع".

يذكر أن أغنية هيجيلي موجوع لتامر عاشور حققت نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية، كما تصدرت قائمة الأغاني الأكثر استماعا وبحثا عبر موقع "يوتيوب" خلال عام 2024، كما تصدرت الأكثر استماعا عبر أكثر من تطبيق موسيقي