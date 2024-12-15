شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهن الموسيقية تنعى زوج لمياء زايد رئيس دار الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور هشام القطان زوج الدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا الذى رحل عن عالمنا أمس، وتتقدم النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرته، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وتوفي أمس الدكتور هشام القطان، زوج الدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا المصرية، وشيع جثمانه بعد صلاة المغرب من مسجد الحصرى بالسادس من أكتوبر، ويقام العزاء غدا الثلاثاء بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

وكانت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد قد أعلنت عن تنظيم حفل للنجم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو الموسيقار عمرو سليم ومصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر يخصص دخله لصالح صندوق تأمين العاملين بالأوبرا ويقام فى الثامنة مساء الأحد 15 ديسمبر على المسرح الكبير.

ويتضمن البرنامج نخبة من أعمال مدحت صالح الشهيرة التى نجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية ضخمة، منها: زي ما هي حبها، بحلم على قدي، حبيبي يا عاشق، يتقال، المليونيرات، النور مكانه في القلوب، وعدى، بالإضافة إلى عدد من أعمال الطرب التراثية التى اشتهر بأدائها.