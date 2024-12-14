شكرا لقرائتكم خبر عن أمين جمال: الحلقات المقبلة من وتر حساس مليئة بمفاجآت غير متوقعة والان مع تفاصيل الخبر

أعرب السيناريست أمين جمال عن سعادته بردود الأفعال الجيدة والتفاعل الكبير مع أحداث مسلسله الجديد "وتر حساس" الذى يتواصل عرض حلقاته على قناة ON من الأحد للخميس ويحقق نجاحًا لافتًا، مشيرًا لـ"الخليج 365" إلى أن الحلقات المقبلة ستشهد العديد من المفاجآت حيث تنكشف أمورًا عديدة يتساءل الجمهور عنها.

وأوضح أمين جمال أن تجربة المسلسل كانت مختلفة بالنسبة له خاصة أنه اعتمد على الدراما الاجتماعية خاصة الخيانة من مفهوم مختلف واختار الخوض في العديد من الأمور التي تحدث في المجتمع بالفعل ولكن لا يتم تسليط الضوء عليها بشكل كاف، لافتًا أنه شعر بالنجاح الكبير للعمل من متابعة ردود الأفعال وكذلك سؤاله من المحيطين له بماذا سيحدث في الحلقات المقبلة.

أمين جمال مؤلف شاب برز على الساحة الفنية خلال السنوات الأخيرة بتعاونه مع العديد من النجوم الكبار وفى نفس الوقت النجوم الشباب، وقدم مسلسلات مع الزعيم عادل إمام ويسرا وياسمين عبد العزيز ومصطفى شعبان وليلى علوى وهيفاء وهبى وغيرهم وحقق معهم نجاحات إضافة إلى أعماله السينمائية مع محمد رمضان ومحمد هنيدي وعلى ربيع وأحمد آدم.

مسلسل "وتر حساس" مكون من 45 حلقة ويقوم ببطولته كل من: صبا مبارك، إنجي المقدم، محمد علاء، هيدى كرم، لطيفة فهمى، هاجر عفيفى، تميم عبده، أحمد جمال سعيد، محمد العمروسي، جنا الأشقر، تقى حسام، محمد على رزق صالح عبد النبى، عزوز عادل، كريم العمرى، شريف الشعشاعى، نورا مهدى، مينا نبيل، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل "وتر حساس" أحداثه تتمحور حول الخيانة الزوجية والعلاقات المتشابكة، من خلال 3 سيدات، هن: صبا مبارك التي تعمل دكتورة تجميل وتمتلك مركزاً للتجميل، وإنجي المقدم التي تعمل محامية ومتزوجة من محمد علاء الذي يعمل مهندس ديكور، وهيدي كرم التي تعمل في مركز التجميل الذي تمتلكه صبا مبارك، وتربط السيدات الثلاث علاقة صداقة قوية، ولكن مع توالي الحلقات تتوتر هذه العلاقات بسبب الخيانة والغدر.