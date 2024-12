شكرا لقرائتكم خبر عن سيلينا جوميز تتصدر التريندات بعد الإعلان عن ارتباطها بـ بينى بلانكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت سيلينا جوميز التريندات مؤخراً، وذلك بعد إعلان خطوبتها على بينى بلانكو مؤخراً وذلك بعد أن أعلنت نجمة الموسيقى الممثلة الأمريكية عن ذلك.

سيلينا جوميز أعلنت الأمر من خلال حسابها الرسمي على موقع انستجرام، وذلك من خلال 4 صور، علقت عليها قائلة: "الآن يبدأ إلى الأبد".

علاقة سيلينا جوميز مع بلانكو لم تكن وليدة اللحظة فقد بدأت قبل عام بالتحديد، وذلك بعدما التقطت صور للثنائى ما أن لبثت أن أكدت علاقتهما معاً، والتي أعلنت عنها في وقت سابق.

ولكن أشد المتفائلين للثنائى لم يتوقعا أن تعلن غوميز عن الأمر بتلك السرعة وأن يصل الأمر لارتباط رسمي خاصة أن المغنية الشابة ذو الـ 32 عاماً دوماً ما أوضحت أنها لن تتخذ قرار الارتباط بسرعة مع أي شخص.

من ناحية أخرى، سبق وعلقت النجمة العالمية سيلينا غوميز على ترشيحها لـ جائزة أفضل ممثلة مساعدة في حفل جوائز جولدن جلوب، عن مشاركتها في فيلم Emilia Perez، قائلة: "أنا مندهشة وممتنة، وفخورة بترشيحى، ولا أستطيع الانتظار لمعرفة ما سيحدث".

وفى نفس السياق، أكدت النجمة الشابة سيلينا جوميز لجمهورها أنه على الرغم من مسيرتها المهنية المزدهرة هذه الفترة في التمثيل إلا أن تواجودها الغنائى لن يختفى.

ووفقا لموقع The Hollywood Reporter، تطرقت جوميز التي تركز حاليًا على التمثيل من خلال أعمال مثل Emilia Perez وOnly Murders In The Building، إلى مسيرتها الموسيقية.

وفي حديثها عما تأمل في تحقيقه على المستوى المهني في المستقبل، ألمحت جوميز إلى التركيز بشكل أكبر على الجانب السينمائي والتليفزيوني.

وصرحت جوميز قائلة: "أعتقد أنني فعلت كل ما أردت فعله في الموسيقى، ولكن الأمر المثير أنني أشعر وكأنني لم أبدأ حتى فى السينما والتليفزيون، على الرغم من أننى أعلم أننى كنت جزءًا من بعض الأعمال الرائعة وأنا فخورة بها، ولكننى أريد أن أحكى القصص، ولهذا أنا متحمسة للعمل على مزيد من المشاركات سواء فى السينما أو التليفزيون".