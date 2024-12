شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن علاقة ميجان فوكس بـ ماشين جان كيلي حتى نهايتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت النجمة العالمية ميجان فوكس علاقتها الرومانسية بـ مغنى الراب الأمريكي ماشين جان كيلي بعد أسابيع فقط من إعلانهما عن انتظارهما لطفلهما الأول معًا، وفقًا لتقرير، وكان الثنائى معا لـ مدة أربع سنوات تقريبا.

أعلنت فوكس، 38 عامًا، عن حملها على إنستجرام، ووضعت علامة على كيلي في الصورة التي تظهر فيها بطنها المنتفخ، على أن يكون الطفل المنتظر هو الرابع لفوكس والثاني لكيلي.

فوكس أم لأبناءها نوح، 12 عامًا، وبودي، 10 أعوام، وجورني، 8 أعوام، من زوجها السابق براين أوستن جرين، بينما كيلي هو والد لابنته كاسي، 15 عامًا.

التقى كيلي الذى يبلغ من العمل 34 عامًا، وفوكس لأول مرة أثناء تصوير Midnight in the Switchgrass في مارس 2020، وفي مايو من ذلك العام، أعلن الثنائي عن علاقتهما بعد ظهور فوكس في الفيديو الموسيقي "Bloody Valentine" لكيلي.

في يناير 2022، أعلنت الممثلة عن خطوبتهما، وبالرغم من ذلك اتسمت علاقتهما بالكثير من المراحل، وبعد وقت قصير من حفل توزيع جوائز جرامي 2023، أخبر أحد المطلعين مجلة People أن الثنائي تشاجرا وأن فوكس "منزعجة" و"لن تتحدث" مع كيلي مجددا، وفي مارس من نفس العام، حضرت فوكس حفل توزيع جوائز الأوسكار بمفردها، وبدون خاتم الخطوبة.

ولكن بحلول مايو 2023، عادا إلى الظهور معًا على السجادة الحمراء، ومع ذلك، قال مصدر لـ موقع People في ذلك الوقت إن فوكس "لا تزال مترددة" في التخطيط لحفل زفاف.وبالرغم من ذلك استمرت العلاقة، وكشفت فوكس عن حزنهما في نوفمبر 2023 أثناء مشاركته أنها عانت من الإجهاض، وغنى كيلي لاحقًا عن الخسارة في أغنيته " dont let me go".