عرض الفيلم السعودي ليل نهار في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بحضور صناعه

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 11:59 مساءً - أقاممساء اليوم الثلاثاء، 10 ديسمبر، عرضاً من عروض السجادة الحمراء للفيلم السعودي "" للمخرج، والمشارك في برنامج "روائع عربية" بفاعليات الدورة الرابعة من المهرجان لهذا العام، حيث شهد العرض حضور صناعه وأبطاله وكذلك عدد من الضيوف الذين حرصوا على مشاهدته ودعم القائمين عليه.فريق الفيديو:إعداد الفيديو: معتز الشافعيتصوير الفيديو: يوسف بوهوشإعداد: محمد المعصراويحضر من أسرة الفيلم السعودي "" الفنان عبد الله السدحان والذي ظهر بصحبة نجله الفنان نواف عبد الله السدحان والممثلة الأوكرانية Nadiia Vecheria المشاركين في البطولة، وكذلك مخرج ومؤلف الفيلممع نجوم العمل الممثل زياد العمري و الممثلة أبرار فيصل، الممثل زياد العمري والممثل نواف السليمان.يمكنكِ قراءة.. إطلالات اليوم الخامس من مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024.. الأسود يفوزوتواجد في عرض فيلم "ليل نهار" في مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024، أيضاً الممثلة الأمريكية الحاصلة على الأوسكار، ورائدة الأعمال وصانعة المحتوى السعودية آلاء بلخي، والممثلة السعودية ماريا بحراوي، والممثلة التونسيةالذين حرصوا على الحضور من أجل دعم صناع الفيلم ومشاهدة عرضه الأول في المهرجان.تدور أحداث فيلم "" حول نَهار، مغني أوبرا محبوب و ذي شعبية كبيرة يجد نفسه في قلب عاصفة "إلغاء" بسبب فيديو انتشر يتهمه بالعنصرية ليعلن بشكل مفاجئ عن زواجه القادم من امرأة سمراء و على الهواء مباشرة، مما يجعله في سباق مع الزمن لإيجاد المرأة المناسبة، وفي النهاية يتزوج من مغنية أفراح، تنتقل علاقتهما من علاقة مصالح متبادلة إلى رحلة عاطفية وموسيقية غير متوقعة ومليئة بالتحولات المفاجئة.

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حول مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي تقام في الفترة من 5 حتى 14 ديسمبر الجاري، وتأتي تحت شعار "للسينما بيت جديد"؛ ما يعكس رسالته بوصفه منصةً عالميةً تحتضن الفنانين من مختلف أنحاء العالم، مقدمة لهم بيتاً جديداً ودائماً في جدة، يمكنهم من مشاركة أفلامهم وأفكارهم مع جمهورهم من خلال هذا البيت.

ويعرض مهرجان البحر الأحمر السينمائي فى دورته الرابعة هذا العام، 120 فيلماً متنوعاً من 81 دولة، منها 63 فيلماً طويلاً، 54 فيلماً قصيراً، 20 عرض سجادة حمراء و48 عرضاً عالمياً أول، وتشمل العروض هذا العام 66 فيلماً عربياً و34 فيلماً سعودياً، فيما يتنافس 36 صانع أفلام.



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