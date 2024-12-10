نوال الزغبي تختتم 2024 بحفل استثنائي في مصر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعد النجمة اللبنانية نوال الزغبي لاختتام عام 2024 بحفل غنائي مميز يشاركها فيه الفنان اللبنانية وائل جسار في مصر يوم الثلاثاء، 31 ديسمبر 2024، في فندق موفنبيك.

ومن المتوقع أن تكون الليلة استثنائية، حيث سيجتمع النجمان لتقديم باقة من أجمل أغانيهما التي حققت نجاحًا واسعًا، لتكون وداعًا موسيقيًا رائعًا لعام 2024 واستقبالًا مشرقًا للعام الجديد.

تفاصيل الحفل

التاريخ: الثلاثاء، 31 ديسمبر 2024

الثلاثاء، 31 ديسمبر 2024 المكان: فندق موفنبيك

فندق موفنبيك للحجز والاستعلام: +21019161082 +20238555015



جمهور ينتظر بحماس

الحفل يشهد إقبالاً كبيرًا من الجمهور المصري والعربي، حيث يُعد فرصة فريدة للاستمتاع بصوتين من أبرز نجوم الأغنية العربية في ليلة لا تُنسى.