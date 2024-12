بيندكت كامبرباتش يكشف جانباً خفياً عنه في جلسته الحوارية بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

بيندكت كامبرباتش يتحدث عن عالم مارفل السينمائي في جلسته الحوارية

بيندكت كامبرباتش وتجربته الإنتاجية

جانب خفي في شخصية بيندكت كامبرباتش

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 10:23 مساءً - على مدار ساعة كاملة، تحدث النجم العالميفي جلسته الحوارية، التي أقيمت اليوم، ضمن فعاليات الدورة الرابعة، عن محطات فاصلة في مسيرته الفنية الطويلة، وعن دخوله عالم مارفل، وعن تجربة انتقاله من التمثيل إلى الإنتاج، عن طريق فيلم "We Live in Time"، الذي عرض أيضاً على هامش المهرجان، بحضور بطل الفيلم أندرو غارفيلد.شاركفي سلسلة أفلام "Doctor string" و"Star Trek"، اللذين ينتميان لعالم مارفل السينمائي، وتحدثعن هذه التجربة خلال الجلسة الحوارية: "أحب هذه الأفلام بشدة"، مشيداً بثروة المواهب فيها، وأخصّ بالذكر توم هولاند وروبرت داوني جونيور.وقالإن الإصدارات الضخمة، عندما يتم تنفيذها بشكل جيد، تحمل في داخلها عناصر من روح العصر، وعلى سبيل المثال ذكر: "كان يوجد عناصر سياسية في فيلم كابتن أمريكا، وعناصر دينية وروحية في دكتور سترينج، وهذا يعتبر تكنيكاً جديداً في عالم مارفل السينمائي".وعن ترشيحه للأوسكار من خلال فيلم The Power of the Dog، وفيلم The Imitation Game، علق قائلاً: "شعرت بالاستمتاع وأثناء العمل في هذه الأفلام، وفي فيلم The Imitation Game لم أستطع التوقف عن البكاء لأنني تعاطفت مع الشخصية جداً".قد ترغبين في معرفة بيندكت كامبرباتش: المسرح عزز نجاحه في الشخصيات المركبةأما عمله الإنتاجي، ودوره كمنتج في فيلم "We Live in Time" بطولة فلورنس بوغ وأندرو غارفيلد، فقال النجم إنه شعر بالارتباط بهذا الفيلم، وتابع حديثه قائلاً: "الإنتاج أمر صعب ولكن ممتع، والتمويل وهيكل الميزانية من الصعب جداً القيام بهما في هذا المناخ".وعندما سُئل عن "شيرلوك"، قال: "كان بيني وبين فريمان كيمياء رائعة على الشاشة، وكل ذلك ساعد في نجاح العرض نجاحاً عالمياً في عصر ما قبل المنصات الرقمية"، ووصف فريمان بأنه "أحد أكثر البشر مرحاً الذين قابلهم على الإطلاق".كما سُئل عن لعب دور ستيفن هوكينج في فيلم "هوكينج" لعام 2004، وقال عن العالم الشهير: "لقد شعرت بالارتباك الشديد عندما التقينا لأول مرة، كان لدى هوكينج تحفظات كثيرة، ولكن انتهى الأمر بالتوصل لحل وسط".وكشفعن جانب في شخصيته، وهو أنه يأخذ معه عناصر من شخصياته إلى حياته الخاصة وقت التصوير، وحتى بعد الانتهاء من الفيلم، وحكى موقفاً مازحاً: "كانت والدتي تسألني عما إذا كان شيرلوك سيظل معي كثيراً، لأنني كنت أتصرف في هذه الفترة بغرابة".لا يزال كامبرباتش يحب المسرح، الذي وصفه بحبه الأول، وقال "أنا أتوق للعودة إليه، لكن الأمر يعتمد على الوقت"، وذلك بعد تجربته الأخيرة على المسرح، حيث لعب دور هاملت في العرض الشهير على مسارح لندن.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».