شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الجداوى رمضان أحد رموز فرقة رضا ونقابة المهن التمثيلية تنعيه والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الفنان الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية لـ"الخليج 365" عن وفاة الفنان الجداوى رمضان أحد رمز فرقة رضا، والذى كان له الفضل فى استكمال دور الفرقة المتميز، اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض، ونعت نقابة المهن التمثيلية الراحل.

وقالت النقابة في نعيها: "نقابة المهن التمثيلية تنعي ببالغ الحزن والأسى الفنان القدير الجداوى رمضان أحد رموز فرقة رضا، والذى كان له الفضل فى استكمال دور الفرقة المتميز وتتقدم النقابة إلى أسرته بواجب العزاء والى الزميلة الغالية لمياء الجداوى".

وتعد "فرقة رضا" للفنون الشعبية أهم وأشهر الفرق الاستعراضية العربية، التى تخصصت فى تقديم الفنون الشعبية بشكل منظم، حيث تأسست عام 1959، لتحمل اسم مؤسسيها الأخوين علي رضا ومحمود رضا، اللذين كانا السبب فى اكتشاف الكثير من المواهب الفنية، حيث قدما من خلال الفرقة منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم أكثر من 3000 عرض عالمي في أهم وأعرق المسارح العالمية.

وتميزت الفرقة عبر رقصاتها وفنونها الاستعراضية، بمشهدية جذابة مزجت بين روح التراث المصري، والبيئة الشعبية، واتسمت بالتناغم بين حركات العارضين والملابس التقليدية للراقصين.