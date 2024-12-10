شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من منى فاروق بعد إصابتها بشلل فى المعدة بسبب حقن التخسيس والان مع تفاصيل الخبر

تعرضت الفنانة منى فاروق لوعكة صحية شديدة بسبب استخدامها حقن التخسيس، التى أصابتها بشلل فى العدة، حيث كشفت منى فاروق عن تفاصيل معاناتها وما حدث لها بعد استخدام هذه الحقن، وتسبب فى وكعة صحية لها مطالبة متابعيها بالدعاء كما حذرت من استخدام هذه الحقن فيما بعد.



منى فاروق

وكتبت منى فاروق عبر ستورى حسابها بموقع إنستجرام: "الحمد لله على كل حال، توقف مؤقت في الجهاز الهضمي، عندي تهيج قولون مع إمساك وعندى جرثومة المعدة، وعندى التهاب معدة، ونزيف بسبب شرخ، محتاجة منظار قولون ومنظار معدة يارب تعدي على خير وكل دا بسبب حقن التخسيس".

منى فاروق ممثلة شابة بدأت مشوارها الفني خلال فيلم "الخلبوص" بطولة محمد رجب عام 2015، ثم شاركت في أكثر من مسلسل منها "الأب الروحى" بجزئيه الأول والثانى، و"ظل الرئيس" و"رحيم" بطولة ياسر جلال، "أيام" بطولة حورية فرغلى وشيرى عادل، إضافة إلى فيلم "مندوب مبيعات" بطولة بيومى فؤاد وأيتن عامر والذى تم عرضه العام الماضى.

يذكر أن منى فاروق تشارك في بطولة مسلسل جديد يحمل اسم غموض تأليف فتحي الجندي وإخراج حسام سلامة وبطولة وفاء عامر ونهال عنبر ومحمد نجاتي والهام عبد البديع والمطرب ايساف ومحمود فارس والفنانة شمس وعدد آخر من الفنانين، ومن المقرر استئناف تصويره خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداثه في اطار اجتماعى تشويقى.



منى فاروق