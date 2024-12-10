شكرا لقرائتكم خبر عن فيلمان بين الطرح وبدء التصوير.. خطة هيفاء وهبى بعد الخروج من ماراثون رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد النجمة اللبنانية هيفاء وهبي لاستئناف نشاطها الفني خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد إعلان تأجيل مسلسلها الجديد الذى كان مقررًا تقديمه في دراما رمضان المقبل 2025، حيث تعمل حاليًا على اختيار أغاني جديدة من أجل تسجيلها وطرحها خلال الفترة المقبلة.

وتنتظر هيفاء وهبي تحديد موعد طرح فيلمها الجديد "ولاد المحظوظة" في دور العرض خلال الفترة المقبلة، بعدما انتهت من تصوير آخر مشاهده قبل عدة أشهر، وهو من تأليف هيثم سعيد وإخراج مرقس عادل ويشارك في بطولته محمود الليثي، نانسي صلاح، توني ماهر، سامي مغاوري، محمد الكيلاني، كريم عفيفي وضيفة الشرف رشا مهدى.

وتدور أحداث فيلم "ولاد المحظوظة" في إطار لايت رومانسى، ووتظهر هيفاء خلال الأحداث بشخصية فتاة لبنانية تأتي إلى مصر وتمر بالعديد من المواقف.

وفي نفس السياق تعاقدت هيفاء وهبي على بطولة فيلم جديد تحفظ على الإعلان عن تفاصيله حالياً حتى يتم اختيار باقى ابطال الفيلم الذى يكتبه ويخرجه أحمد عبد الوهاب، لتستمر هيفاء في تواجدها السينمائي بشكل متتالى خلال السنوات الأخيرة.