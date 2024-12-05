مسرحية "حاوريني يا كيكي" ترفع شعار "كامل العدد" في أول عروضها بالسعودية

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ميرنا وليد - بيروت - شهدت مسرحية "حاوريني يا كيكي" للممثلة المصرية دينا الشربيني إقبالاً كبيراً في أول عروضها على مسرح محمد العلي بالسعودية، حيث رفعت شعار "كامل العدد"، و حققت نجاحاً ساحقاً و ذلك مساء أمس 4 كانون الأول 2024.
و تفاعل الجمهور السعودي بحماس مع العرض، معبرين عن إعجابهم بالأداء المميز للممثلين، كما تصدرت المسرحية الترند على منصة إكس ومواقع التواصل الاجتماعي.
يشارك في البطولة نخبة من الممثلين، بينهم هالة صدقي و رانيا يوسف، بقيادة المخرجة المصرية بتول عرفة و تأليف هاني الطمباري.
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