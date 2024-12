  باسم يوسف يفاجئ جمهور Arabs Got Talent بارتدائه للجلباب الصعيدي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 ديسمبر 2024 11:49 صباحاً - فاجأ الإعلامي باسم يوسف جمهور ومتابعي برنامج أرابز غوت تالنت Talent Arabs Got بنسخته السابعة بارتدائه للزي الصعيدي المصري، والذي يتضمن جلباباً صعيديا وشالاً وطاقية، وذلك خلال الحلقة الثامنة من البرنامج، هذا الزي نال استحسان الجمهور وأيضاً لجنة تحكيم البرنامج المكونة من ناصر القصبي ونجوى كرم، الذين استقبلوه بالتصفيق الحار والضحك من قبل البعض منهم.

وشارك حساب البرنامج الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" مقطع فيديو لباسم يوسف أثناء دخوله المسرح بالزي الصعيدي، وجاء التعليق المرفق بالفيديو كالتالي: باسم يوسف بالجلابية الصعيدي".

يمكنكم قراءة..كورال نجد إلى نصف نهائي Arabs Got Talent بالباز الذهبي من باسم يوسف برنامج Arabs Got Talent جدير بالذكر أن الموسم السابع من Arabs Got Talent يأتي ضمن ثلاث مراحل هي: مرحلة تجارب الأداء وقوامها 5 حلقات، تليها 4 حلقات لمرحلة نصف النهائي، وحلقة أخيرة ختامية يتوّج فيها الفائز باللقب، ويتم بث الحلقات المباشرة لأول مرة من الرياض.

يذكر أن لجنة تحكيم البرنامج شهدت العديد من التغييرات للموسم السابع وذلك بغياب الإعلامي علي جابر عن حلقات اختيار المواهب لأسباب صحية، وانضمام باسم يوسف إلى اللجنة بدلاً من أحمد حلمي مع استمرار كل من نجوى كرم وناصر القصبي.

