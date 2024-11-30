فيديو نادر لـ عمرو دياب يُغني أشهر أغاني محمد محيي.. شاهدوه!

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 30 نوفمبر 2024 10:31 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو نادراً للفنان عمرو دياب وهو يغني أغنية "مالي النهاردة" للفنان محمد محيي.
وكان لافتاً للانتباه تواجد الفنان عمرو دياب في هذا الحفل، الذي استقبلته يسرا بحب وحرارة شديدة، واستعادت يسرا مع عمرو دياب ذكريات فيلمهما "ضحك ولعب وجد وحب"، وظهرت في صورة معه ومع المخرج عمرو عرفة وهم يمسكون ببوستر الفيلم.
كان أبرز حضور حفل يسرا الفنان حسين فهمي، محمد حماقي، المخرج عمرو عرفة، نور النبوي، شيرين رضا، شيكو، أحمد حاتم، إلهام شاهين، إيناس الدغيدي، تامر مرسي، شيماء سيف، جمال العدل، هند عبد الحليم، نيقولا معوض، وغيرهم من النجوم.
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عمرو دياب يغني "مالي النهاردة"تداول أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي من خلال موقع "فيسبوك"، فيديو نادر للفنان عمرو دياب وهو يغني أغنية "مالي النهاردة"، والتي تُعد من أشهر أغاني الفنان محمد محيي، والتي كانت ضمن ألبوم "صورة ودمعة"، وقد بدا عليه الاندماج بشكل واضح.
عمرو دياب يستعيد الذكريات مع يسراكانت الفنانة يسرا قد أقامت منذ أيام، حفل عشاء مميزاً على هامش مهرجان القاهرة السينمائي، حرصت يسرا من خلاله على دعوة عدد كبير من نجوم ومشاهير الوسط الفني.
وكان لافتاً للانتباه تواجد الفنان عمرو دياب في هذا الحفل، الذي استقبلته يسرا بحب وحرارة شديدة، واستعادت يسرا مع عمرو دياب ذكريات فيلمهما "ضحك ولعب وجد وحب"، وظهرت في صورة معه ومع المخرج عمرو عرفة وهم يمسكون ببوستر الفيلم.
كان أبرز حضور حفل يسرا الفنان حسين فهمي، محمد حماقي، المخرج عمرو عرفة، نور النبوي، شيرين رضا، شيكو، أحمد حاتم، إلهام شاهين، إيناس الدغيدي، تامر مرسي، شيماء سيف، جمال العدل، هند عبد الحليم، نيقولا معوض، وغيرهم من النجوم.
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عمرو دياب يقدم أغانيه ببصمه جديدةكان الفنان عمرو دياب قد أحيا مؤخراً، حفل عرض أزياء إيلي صعب الذي أُقيم في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، وقدم عمرو دياب خلال الحفل مجموعةً من أشهر أغانيه التي يُحبها الجمهور، كان أبرزها أغنيته الشهيرة "نورالعين" التي طرحها في فترة التسعينيات، وكان لافتاً للانتباه أنه قام بتقديم الأغنية بتوزيع مختلف أبهر الجميع.
يمكنكم متابعة ابنة عمرو دياب تُشارك صورة قديمة لوالديها وتثير الشكوك.. فما القصة؟
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».