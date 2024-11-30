شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة للرياضة تعلن رعايتها للعرض الخاص لفيلم الحريفة 2 الريمونتادا 3 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الصفحة الرسمية لـ on time sports رعاية العرض الخاص لفيلم الحريفة 2 – الريمونتادا بطولة كل من نور النبوى وأحمد غزى وكزبرة وخالد الذهبى، والمقرر يوم 3 ديسمبر في إحدى دور السينما في مدينة 6 أكتوبر، وكتبت الصفحة: رياضة وسينما في تجربة واحدة.

أون تايم سبورتس ترعى العرض الخاص لفيلم الحريفة 2 يوم 3 ديسمبر، تغطية حصرية ومقابلات مباشرة مع أبرز الفنانين ونجوم كرة القدم في استوديو أون تايم سبورتس من قلب الحدث.



الحريفة 2

فيلم "الحريفة 2" تحت اسم "الريمونتادا" من بطولة نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويدور الجزء الثاني حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، يتفقوا على استكمال الحلم سويًا.

ويدور الفيلم حول الحريفة ودخولهم للجامعة لأول مرة وانبهارهم بما داخلها وعودتهم للعب كرة القدم، مع وجود "حريفة جدد" داخل الفريق سواء من العنصر النسائي أو الرجالي.

"الحريفة" حقق نجاحًا كبيرًا على صعيد الإيرادات وحققت نجاحًا كبيرًا على المستوى النقدي، وتدور أحداث الجزء الأول من الفيلم في إطار تشويقي اجتماعي حول شخصية "ماجد"، وهو شاب يعشق كرة القدم، ويتعرض والده لأزمات في حياته فيقرر نقله لمدرسة حكومية أخرى، ليتلقى خلالها بعوالم جديدة عليه، وتبدأ رحلته في الانضمام لفريق كرة القدم بأحد مراكز الشباب، ويكوّن صداقات جديدة ويحقق نجاحات في لعبته المفضلة.

