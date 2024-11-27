شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى يروج لفهد البطل على الخيل.. مش كل مهرة ترتخى لخيال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان أحمد العوضى على الترويج لمسلسل فهد البطل، الذي يقوم ببطولته خلال موسم دراما رمضان المقبل 2025، وذلك خلال أحداث المسلسل الذي يعول عليه محبو العوضى لأن يكون أحد أقوى مسلسلات الدراما الرمضانية المرتقبة فى المارثون المقبل، ونشر العوضى فيديو عبر حسابه على موقع فيس بوك ظهر من خلاله وهو يمتطي الخيل وعلق عليه بكتابة : مش كل مهرة ترتخي لخيال.

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، كارولين عزمى، عصام السقا، يارا السكري، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، أحمد ماجد، وآخرون.

يذكر أن أحمد العوضى قدم فى رمضان الماضى مسلسل "حق عرب" وشارك فى بطولته: دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.