شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبى تصور أغنية صوت الهدوء تكريما لـ محمد رحيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكريماً للموسيقار الراحل محمد رحيم، الذى رحل عن عالمنا منذ أيام قليلة، تاركاً الوسط الفني في حالة حزن كبيرة، قررت النجمة اللبنانية نوال الزغبى، تصوير أغنية "صوت الهدوء" فيديو كليب، وردت على أحد الجمهور عبر موقع x "الأغنية فعلا جميلة لكن هى ملك محسن جابر" وسرعان ما رد جابر قائلاً "إحنا كلنا ملكك يا نجمة النجمات".

أغنية "صوت الهدوء" من كلمات وألحان وتوزيع محمد رحيم، وهى إحدى أغنيات ألبوم نوال الأخير "مش مسامحة" الذى ضم 11 أغنية متنوعة

وتقول كلمات الأغنية:

سامع صوت الهدوء أنا سامعة قلبى

ياه ياه ياه ياه ياه علشان بحب

بيجري فدمي شوق وأنا عمري جمبي

آه آه آه آه آه وفقلبي حب

وحدي قاعده على البحر والجو رومانسي وسحر

مع نفسي ومعيش حد إلا اللي بحبه بجد

يتغير عمري ويتغير طعم الايام

وحقيقه حبك بتفسر كل الأحلام

وأنا ليك كل مبحتاج شوقي يعلي الامواج

وبوشوش في الأصداف وألقى البرق الخطاف

بينور لون عينك ليا يحصلي هلاك

ويصور في عينيا الدنيا كلها عشقاك