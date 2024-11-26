شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سليمان عبد المالك يطلق 10 تحذيرات للمجتمع فى مسلسل رقم سرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع مسلسل رقم سرى بطولة الفنانة ياسمين رئيس، والذى يعرض على شاشة قناة dmc، من إخراج محمود عبد التواب توبة، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، أن يلفت انتباه الجمهور منذ عرض الحلقات الأولى، حيث تدور أحداث المسلسل حول مقتل نادين مديرة إحدى البنوك، وتجتمع التهم حول أكثر من 16 شخصية داخل أحداث العمل، الذى يعد أحدث أنواع مسلسلات الجريمة والتحقيقات من عالم مسلسل صوت وصورة الذى عرض العام الماضى وحقق نجاحا كبيراً وقت عرضه بطولة النجمة حنان مطاوع.

الرابط الحقيقى للكاتب محمد سيلمان عبد المالك سواء بين مسلسل صوت وصورة ورقم سرى، هو 10 تحذيرات مهمة للمجتمع المصرى برمته، إذ حاول سليمان عبد المالك أن يلفت انتباه المجتمع ككل من خلال أحداث مسلسل رقم سرى وأبرزها الأزمة التى تعرضت لها شقيقه الضابط حسين، عندما تعمدت صديقتها تصويرها وهى فى الحمام، وتلك التحذيرات ربما قد يهتم بها البعص أو أن يتغافل عن حقيقتها ( وهو حر )، لكنها تحذيرات قد تودى بحياة أشخاص يعيشون حولنا بطرق مختلفة، والحقيقة أن براعة السيناريست محمد سليمان عبد المالك في محاولة تنبيه المجتمع من خلال بعض النصائح في البيوت ربما إفادتها في تنفيذها على الفور وعدم التغافل عنها، خاصة أنها ستصنع استقرار نفسى وعقلى للبيوت والأطفال والابناء في آن واحد، وانا في التيك توك مقالا قوياً لتلك العشوائية .

الحقيقة الواجبة في تلك الأحداث، هي محاولة الغوص في أعماق وأفكار محمد سليمان عبد المالك من خلال بعض الجمل الحوارية التي يحاول من خلالها أن يرسل نصائحه إلى المجتمع والمسئولين، والأمر لم يقف عند مسلسل جيد، وإنما أفكار يجب تعليمها للصغير قبل الكبير، وعلى سبيل المثال الحوار الذى دار بين الضابط حسين وشقيقته التي تعرضت للتصوير داخل الحمام من أعز اصدقائها وفضحها على السوشيال ميديا فقال عبد المالك:

(الغلطان اللى استباح حرمة البيوت وخان الأمانة، المفروض ان الأزمات تقوينا ومتهزمناش، لازم ننسى اللى حصلنا، مقدمناش حل غير كدا، علشان نقدر نكمل حياتنا، إحنا مش غطانين أننا آمنا لناس على حياتنا)، بس لازم ناخد بالنا.

وخلال السطور التالية نستعرض التحذيرات التي حاول الكاتب محمد سليمان عبد المالك أن ينصح بها المجتمع من أجل الحفاظ على بيوت آمنة ومستقرة وأبناء أسوياء ومحافظين ، وهى كالتالى..

1 - عدم استباحة البيوت وأسرارها عن طريق السوشيال ميديا

2 – عدم الإخلال بالآداب أثناء استخدام السوشيال ميديا

3 - عدم نشر الشائعات وتداولها حفاظا على الأطفال والابناء

4 - عدم استخدام السوشيال ميديا في فضح الناس

5 - حث الناس على حماية صحتهم العقلية من وسائل التواصل

6 - وضع حد آمن لأبنائنا في استخدام التواصل الاجتماعى

6 - عدم التنمر على الأطفال والبشر من خلال وسائل التواصل الاجتماعى

7 - عدم خيانة الأمانة وفضح الأصدقاء من خلال التواصل الاجتماعى

8 - عدم نشر أخبار تصفية حسابات مع الاخرين

9 - عدم نشر الصور والفيديوهات من داخل المنازل حرصا على الخصوصية

10- احترام الدين واللغة والعرق

رقم سرى بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، ناردين فرج، عمرو وهبة، أحمد الرافعي، نادين، رامي الطمباري، أحمد الشامي، رانيا منصور، باسل الزارو، محمد سليمان، أحمد شاهين، كريم محجوب، محمد عبده، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، وإشراف عام مصطفى العوضى، ويعتمد العمل على دراما التشويق والإثارة والألغاز.

مسلسل رقم سرى يدور حول "ندى عشماوى" فتاة فى منتصف الثلاثينات، شخصية قيادية وطموحة حيث أصبحت أصغر مديرة بنك فى سنها وهى غير محبوبة فى عملها، ويتولى الضابط "حسين محمود" التحقيق وتتشابك الاتهامات فى موظفيها وأقاربها مع الكشف عن مخطط لسرقة بعض أموال المودعين عن طريق منظومة البنك الإلكترونية لتتكشف عبر مسار التحقيق المزيد من المفاجآت.