أغنية "صوت الهدوء" لـ نوال الزغبي تعود الى الواجهة من جديد ولذلك لا تستطيع تصويرها فيديو كليب

ميرنا وليد - بيروت - عادت أغنية "صوت الهدوء" للفنانة نوال الزغبي الى الواجهة من جديد وأعاد المحبون تداولها بعد وفاة ملحنها المصري محمد رحيم وطالب الجمهور نوال تلبية رغبة الراحل بتصويرها على طريقة الفيديو كليب ودعمها نظرا الى جمال العمل لتؤكد نوال حبها الكبير لهذه الاغنية التي لا تشبه غيرها لكنها لا تستطيع ان تصورها على طريقة الفيديو كليب لانها ليست ملكها.
وكتبت : اغنية صوت الهدوء ما في اغنية شبيهة لإلها!!! اغنية فريدة من نوعها من حيث الموضوع والتوزيع البسيط والإحساس اللي بياخدك لعالم تاني
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