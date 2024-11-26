شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز 5 أغنيات لـ عامر منيب فى ذكرى رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن، اليوم، مع ذكرى رحيل الفنان عامر منيب، الذى يعد واحدًا من أبرز نجوم الأغنية فى فترة التسعينيات والألفينيات، وتميز بصوت يختلف عن باقى أصوات نجوم جيله، فقد قدم خلال مشواره العديد من الأغانى المميزة التى اتسمت بالطابع الرومانسى، سواء من ألبوماته أو فى الأفلام التى قدمها، فالكثير من الجمهور يعشق أغنياته الرومانسية ويتذكرها دائمًا.

أغنية أيام وليالى

هى إحدى الأغنيات الهامة في مشوار عامر منيب، والأغنية من كلمات محمد رفاعى، وألحان شريف تاج الدين، ومن إخراج روب بانوتشي، وتم طرحها عام 2000.

أغنية شوق وحنين

أغنية "شوق وحنين" هى واحدة من أشهر أغانى عامر منيب التي طرحها على طريقة الفيديو كليب، وهى كلمات أحمد على موسي، وألحان أحمد الملاح وإخراج عثمان أبولبن.

أغنية بينا نعيش

قدم النجم عامر منيب أغنية "بينا نعيش" ضمن أحداث فيلم "كيمو أنتيمو" والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى.

أغنية فيك حاجة

هى آخر كليبات عامر منيب قبل إصابته بالمرض الخبيث، وحقق نجاحا كبيراً وقت طرحه في القنوات الفضائية، والأغنية من كلمات نادر عبد الله، وألحان عزيز عبد الشافعي، وتوزيع أمير محروس.

أغنية راح فين الغرام

أغنية راح فين الغرام من كلمات أحمد السيد هلال، وألحان مصطفى عوض، وتوزيع طارق مدكور، وإخراج جميل جميل المغازي.