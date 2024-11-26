فهرية أفجان تشارك متابعيها لحظات عائلية مميزة مع طفليها خلال رحلة بحرية

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة التركية فهرية أفجان متابعيها عبر حسابها الرسمي، صورًا مليئة بالدفء العائلي، من رحلة بحرية قضتها على متن يخت، برفقة طفليها كاران البالغ من العمر خمس سنوات وكيريم الذي يبلغ عامًا واحدًا.



وظهرت فهرية في الصور وهي تستمتع بوقتها مع ولديها، وكانت تلهو مع كاران وتعانقه، بينما حملت كيريم وطبعت قبلة على رأسه ويده.

إحدى اللقطات التي لفتت الأنظار، أظهرت فهرية وكاران وهما يرفعان أيديهما عاليًا في الهواء، أثناء استنشاق نسيم البحر المنعش، ما أضاف لمسة من المرح والعفوية على الصور.

غياب زوجها الممثل التركي بوراك أوزجيفيت عن الصور أثار تساؤلات بين المتابعين، فقد رجّح البعض أنه ربما كان منشغلاً بتصوير هذه اللحظات العائلية أو بقيادة اليخت، بينما اعتبر آخرون أنه قد يكون غائبًا بسبب التزاماته المهنية.

بوراك لم يكن بعيدًا تمامًا عن الأجواء، إذ علّق على الصور قائلاً: "أحبابي وقلبي"، ليضفي مزيدًا من الحميمية على التفاعل مع الجمهور، الذي أشاد بجمال العائلة وانسجامها، واصفًا إياها بـ"العائلة المثالية".